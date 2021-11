Száz éves korában meghalt Aaron T. Beck, a kognitív viselkedésterápia megalkotója

A kognitív terápia atyjaként is emlegetett Aaron T. Beck hétfőn, százévesen vesztette életét, írja a Guardian. A pszichoterapeuta Beck életműve alapjaiban változtatta meg azt, ahogy többek között a depressziót diagnosztizálták és kezelték.

Halálhírét lánya, a szintén kognitív terápiával foglalkozó Judith Beck közölte, aki elmondta azt is, hogy apja egészen élete végig dolgozott, és aktívan segítette a területen dolgozó kutatók és diákok munkáját.

Fotó: Wikipedia/Joe del Tufo, Moonloop Photography, LLC

Az Egyesült Államokban született Beck a hatvanas években az egyik megalkotója volt a kognitív viselkedésterápia módszertanának, ami alapjaiban forgatta fel a pszichoterápia működését. E módszertan szerint ugyanis a depresszióval vagy szorongással küzdő pácienseknek nem a gyerekkorukból magukkal hozott, sokszor elfeledett konfliktusokat kell felszínre hozniuk, hanem azokra a torzult, hibás gondolati sémákra kell nagyobb figyelmet szentelniük, melyek érzelmi problémák kialakulásához vezetnek. A kognitív terápia célja, hogy megtanulja felismerni azokat a negatív gondolatokat, amelyek az átélt, kellemetlen állapothoz vezettek.

Azaz a rejtett és elfojtott, régről hozott konfliktusok helyett a kognitív viselkedésterápia képviselői szerint sokkal inkább a mentális problémákkal küzdő személyek belső monológjai felé érdemes fordulni. Beck arra jött rá, hogy ha a páciensek megtanulják felismerni a negatív, automatikusan fellépő gondolataikat, például hogy örökké kudarcra vannak ítélve, vagy hogy senki se szereti őket, akkor racionális eszközökkel túl is léphetnek ezeken a félelmeken, ez pedig csökkentheti a szorongásukat. Beck megfigyelte azt is, hogy az eredmények a terápia végeztével is megmaradnak, mivel a páciensek eszközt kaptak ahhoz, hogy e problémákat kezeljék.

A szigorú keretek között zajló, tudományos alapokon nyugvó kognitív terápia az elmúlt évtizedekben világszerte elismert és sokat alkalmazott módszer lett, amit depresszió mellett táplálkozási zavarok, pánikbetegségek és alkohol- illetve egyéb függőségek esetében is alkalmaztak.

A Guardian cikke megjegyzi, hogy Beck rendkívül pragmatikus megközelítésének persze megvoltak a kritikusai is, akik szerint az egész maximum csak arra jó, hogy egy kis lelket öntsön a páciensekbe. Ugyanakkor a módszert ma már világszerte tanítják a pszichológushallgatóknak.

Beck élete során 17 könyvet írt, több mint 500 cikk szerzője vagy társszerzője volt, és számos rangos díjat is megkapott. Tanulmányainak többsége saját folyóiratában, a Cognitive Therapy and Research című lapban jelent meg, többek között azért is, mert a mentális egészséggel foglalkozó irányzatok többsége nem fogadta el a nézeteit.

2005-ben és 2014-ben beszélgetett a dalai lámával is, és megállapították, hogy a kognitív viselkedésterápiában és a buddhizmusban sok a közös vonás.