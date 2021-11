35 millió forintos kormányzati támogatást kapott az ellenzéki összefogás szolnoki jelöltje, hogy rendbe tegye a panzióját

Mostantól nem lehet olyat állítani, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által szervezett Kisfaludy szálláshelyfejlesztési program forrásaiból csak a kormánynak kedves vállalkozók kapnak vissza nem térítendő állami támogatást. A szerencsés nyertesek 2021-es listáján ugyanis – amelyet itt lehet végigböngészni az MTÜ oldalán – felbukkant a Trojka-Szolnok Kereskedelmi Kft.: a cég 35 millió forintot kapott szálláshely-fejlesztésre.

A Trojka-Szolnok többségi tulajdonosa Sziráki Pál, aki a Jász-Nagykun-Szolnok megyei első választókerületben nagy fölénnyel nyerte szeptember végén az ellenzéki előválasztást. Sziráki 4092 szavazatot kapott, míg a második Tóth Áronnak (LMP) be kellett érnie 1175-tel. A politikus elvileg függetlenként indult az előválasztáson, de a DK, a Jobbik, a Liberálisok és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is beállt mögé.

A 35 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás nem pályázati pénz – az MTÜ-nél idén olyan nincs –, hanem úgynevezett egyedi döntés alapján kiosztott támogatás. Tehát Sziráki Pál cégének egyedileg kellett kérelmeznie a támogatást, az MTÜ pedig ismeretlen kritériumok alapján odaítélte neki a 35 millió forintot.

A szolnoki ellenzéki összefogás jelöltje nem csinál titkot abból, hogy ő a tulajdonosa a Trojka-Szolnok Kft.-nek (a 2020-as beszámoló alapján 76,67 százalékos a része a cégben), a saját kampányoldalán is vall arról, hogy az elmúlt években családi, illetve saját cégekben volt ügyvezető vagy alkalmazott. A Trojka-Szolnok Kft.-nek jelenleg Sziráki Pál húga, Sziráki Irén az ügyvezetője, aki 20 százalékos tulajdonosa a vállalkozásnak.

Sziráki Pál és Sziráki Pál Fotó: Facebook/Sziráki Pál

A 35 milliós szálláshely-fejlesztésre szoruló Trojka Hotel és Panzió háromcsillagos, és 200 méterre található a szolnoki termálfürdőtől. A cégre ráfért az állami támogatás, hiszen 2020-ban 20,4 millió forint bevétele volt, ami 6,5 millió forint veszteséget eredményezett. Most tehát több pénzt kaptak az MTÜ-től, mint az előző évi forgalmuk, de 2019-ben is csak 41 millió forint bevételnek és 4,7 millió forint profitnak örülhetett a Sziráki család. Tavalyi beszámolójukban meg is említik, hogy a koronavírus-járvány jelentős negatív hatással volt a társaság pénzügyi és likviditási helyzetére.

Sziráki Pálnak amúgy szívügye a turizmus, ez előválasztási programjából is kiderül. „Olyan beruházásokat kell Szolnokon és környékén megvalósítani, amelyek végre többnapos vendégforgalmat eredményezve fellendítik a turizmust” – olvasható a szirakipal.hu oldalon.

A 35 millió forint persze valójában aprópénz, hiszen a Kisfaludy-program egy 2030-ig érvényes kormányzati ernyőprogram, amelynek keretei közt 300-400 milliárd forintot oszthat szét az MTÜ szálláshelyek felújítására, bővítésére vagy új hotelek építésére. A korábbi években még voltak pályázatok, ezek egyik legnagyobb nyertese a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Hunguest Hotels Zrt. volt, amely 14 vidéki szállodára összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott.

A milliárdos összegek az igazi csúcsragadozóknak jutnak, a nyertesek többsége néhány millió forintot nyer. Az MTÜ-nél nagyon is odafigyelnek arra, hogy a nagyobb tételek hova és kihez kerülnek. Erre jó példa a Flexum Termelő és Szolgáltató Zrt. esete, amely 212 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott idén szálláshely-fejlesztésre.

A Flexum a mosonmagyaróvári Szeredi Ádám céghálójába tartozik. A nagyvállalkozó megkerülhetetlen a városban: a milliárdos forgalmú Adaste 2003 Kft. nevű ingatlanos cége építette fél Mosonmagyaróvárt, a Flexum üzemelteti a helyi termálfürdőt, az APC Invest Kft. egy kisebb bevásárlóközpontot épített. Utóbbi cégben Szeredi Ádám üzlettársa volt Ondré Péter, aki a mosonmagyaróvári Fidelitas vezetői közé tartozott, most pedig az állami Agrármarketing Centrumot irányítja.

A kormány szerint nincs azzal semmi probléma, hogy politikusok és nem igazán rászoruló nagyvállalkozók kapnak vissza nem térítendő állami támogatást. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára korábban kifejtette: nem politikai, hanem kizárólag szakmai alapon dől el, hogy kik nyernek támogatást.