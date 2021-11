Reptéri nagyker: alkoholt, cigit, csokit és kerozint is árulhatna az állam, ha az Orbán-kormány birtokon belül kerül Ferihegyen

Kacifántos céghálóba gabalyodik bele a magyar állam, ha az Orbán-kormány valóban visszavásárolja a Budapest Airport (BA) Zrt.-t. A reptéri ingatlanok ma is állami tulajdonban vannak, a BA megvételével tehát csak az üzemeltetési jogot szerezné meg az állam. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint már gyakorlatilag csak csip-csup dolgok vannak hátra, hiszen a BA külföldi tulajdonosai rábólintottak az 1600 milliárd forintos árra. Ezt az eladói oldal egyelőre nem erősítette meg, sőt, piaci pletykának minősítették a kormányzati megszólalásokat.

Most nem is arról írnánk, hogy egyáltalán minek venné meg a kormány a reptéri céget, és az is külön cikket érdemel majd, hogy miből teremtenék elő az 1600 milliárd forintot. Csak jelezni szeretnénk, hogy a BA Zrt. megvételével csodálatos cégháló közepén találná magát az állam.

A BA Zrt. ugyanis a következő cégekben tulajdonos:

1. RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft.

2. BUD Security Kft.

3. Magyar Duty-Free Kft.

4. Airport Facility Management Kft.

Tehát ha a magyar állam és/vagy befektetőtársként a MOL Nyrt. és az Indotek Zrt. lesz a BA Zrt. tulajdonosa, akkor ezekben a cégekben is tulajdonosok lesznek.

A RÜK 100 százalékban a reptéri cég tulajdonában van, és a legnagyobb repülőtéri üzemanyag kiszolgáló cég Magyarországon. Földalatti csővezetéken keresztül közvetlen összeköttetésben áll a MOL százhalombattai finomítójával. A RÜK 17,5 millió dollárral tartozik a MOL-nak, erről 2017 decemberében készfizető kezességet vállaló szerződést is kötöttek, a határideje 2023. március 16-án jár le. Tehát ha a reptéri cégben a MOL is tulajdonos lenne, akkor egyrészt saját magától vehetné a kerozint, másrészt magának tartozna. Maga a RÜK Covid-mentes időkben prímán működik: 2019-ben 37,3 milliárd forintos forgalmuk és 1,5 milliárd forintos nyereségük volt. Tavaly a vírus miatt több hónapig leállt a reptér, ezért csak 10 milliárd forint bevételük jött össze, és 386 millió forintos veszteség lett a vége. Ennek ellenére az eredménytartalékból így is 1,2 milliárd forint osztalékot küldtek át az anyacégnek.

A Bud Security Kft. szintén a BA leánycége, ők vizsgálják át az utasokat és ellenőrzik a poggyászokat. Gyakorlatilag csak az anyacéggel folytatott tranzakciókból van bevételük, még a Covid alatt is nyereségesen működtek: 2020-ban 4,3 milliárd forintos forgalomból 32,7 millió forintos nyereséget sikerült kigazdálkodni.

Miután viszont átverekszi magát az utas a biztonsági átvizsgáláson, egy tágas boltban találja magát, ahol cigarettát, alkoholt, parfümöt, csokit és számos egyéb terméket vásárolhat felszállás előtt. Ez igazából a Magyar Duty-Free Kft. vadászterülete: a kormány által megvenni óhajtott reptéri cég 29 százalékos részesedéssel bír a cégben, a többségi tulajdonos viszont a német Gebr. Heinemann nevű multi. Ha nincs Covid, akkor hasít a cég: 2019-ben 24 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak a kasszáknál, ez 996 millió forintos nyereséget jelentett. A vírus viszont alaposan beütött, hiszen 2020-ban 6,7 milliárd forintra zuhant a bevétel, ebből pedig csak egy kiadós, 672 millió forintos veszteség jött ki.

Nem ennyire látványos, de hasznos munkát végez az Airport Facility Management Kft., amely egy általános karbantartó cég: kátyúzzák a kifutót, javítják a közműveket, hozzájuk tartozik a reptér fűtése, szellőzése és elektromos hálózatának karbantartása is. Már 2015 óta szorgoskodnak a reptéren, legutóbb 2020-ban nyerték el nyílt közbeszerzésen 5 évre a munkát. A cégben 25,1 százalékos része van a BA Zrt.-nek, míg a 74,9 százalékos pakett a Future Airport Holding Kft.-hez tartozik.

Utóbbi cégnél a Future FM Zrt. a többségi tulajdonos, de nehéz feltekerni a szálakat. Az biztos, hogy a Future FM Szigedi Lászlóhoz tartozott 2018-ban bekövetkezett haláláig. Szigedi például a Future Clean Zrt.-t Mesterházy Ernővel (Demszky Gábor egykori politikai főtanácsadója) közösen alapította. Jelenleg a végső tulajdonost nem lehet ismerni, mert zártkörű részvénytársaságokról van szó, ezek egyike például a Londo Holding, amelynek utolsó ismert tulajdonosa Borbély Ákos volt.

A cég neve legutóbb a 24.hu tavalyi cikkében bukkant fel. Az írás témája a belvárosi önkormányzati ingatlanok bérlése volt: a Londo ugyanis a Mesterházy Ernőhöz tartozó Bahia Ingatlanfejlesztő Kft.-től vett meg egy belvárosi irodát az önkormányzattól bérlő céget. Maga az Airport Facility Kft. stabilan működik: 2020-ban 2,7 milliárd forintos forgalom mellett 44,6 millió forint nyereséget könyveltek el.