Robert Fico feljelentést tervez, amiért felvették, ahogy titokban egy oligarchával tárgyal

A volt szlovák miniszterelnök kedden büntető-feljelentéssel fenyegetőzött a vadászházban felvett beszélgetések miatt, amik múlt héten kerültek nyilvánosságra. Ezeken Robert Fico volt belügyminisztere beszél egy oligarchával, egy lecsukott rendőrfőnök ügyvéd fiával és a Kuciak-gyilkosság megrendelésével megvádolt nagyvállalkozó védőügyvédjével.

Leginkább az embereik ellen zajló büntetőügyek megfúrásáról tárgyaltak, de szóba került például az is, Fico hogyan hamisította a PCR-tesztjét, hogy koronavírusosan is hazautazhasson Görögországból. És kiderült az is, hogy a nyaralása alatt aranyat és nagy mennyiségű készpénzt loptak el tőle a pártházból, de ezt nem jelentette a rendőrségen, nehogy firtatni kezdjék azok eredetét. Illetve azt is elintézte, hogy az ügyészjelölt barátnője a nemzetbiztonsági átvilágítás előtt előre megkapja a kérdéseket.

Hivatalosan a rendőrség csak azért kért engedélyt a járási bíróságtól a vadászház megfigyelésére, hogy a környéken garázdálkodó orvvadászokat kapják el, azonban Fico szerint illegálisan vették fel a tárgyalásaikat.

Az Új Szó beszámolója szerint a volt miniszterelnök azt várja, hogy a bűnüldöző szervek felelősségre vonják azokat, akik szerinte törvénytelenül hallgatták le őt és a társait. Kedden azt mondta, hogy a felvételek semmilyen bűncselekményt nem bizonyítanak, és a média csak azért hozta nyilvánosságra azokat, hogy ártson pártjának, a Smernek. Arra számít, hogy a felvételeket nyilvánosságra hozó lapokat is felelősségre vonják. Megjegyezte azt is, hogy Szlovákiában a demokráciát közvetlen veszély fenyegeti, mert tisztességtelen módszereket alkalmaznak az ellenzékkel szemben.