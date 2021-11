A kormány az Alkotmánybírósághoz fordult, amiért a Kúria elkaszálta a nemváltós népszavazási kérdésüket

Az Alkotmánybírósághoz (AB) fordult a kormány, amiért a Kúria alaptörvény-ellenesnek ítélte a homofób népszavazás egyik kérdését még októberben, derül ki az AB honlapjáról.

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?" - hangzik a vitatott kérdés, ami miatt több kérelem is érkezett a Kúriához, hogy tagadják meg a népszavazási kérdés hitelesítését, aminek a Kúria eleget is tett arra hivatkozva, hogy:

„egy jövőbeni népszavazáson mind az "igen", mind a "nem" szavazatok többsége is olyan alapjogi kollíziót eredményezne, amelyet csak az Alaptörvény módosításával lehetne feloldani, ezért a népszavazási kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint kizárt tárgykört érint.”



A kormány most azt kéri az AB-től, hogy semmisítsék meg a Kúria korábbi döntését.