Még hűvösebb, de több helyen kevésbé esős lesz a hétvége

Többfelé mínuszokra és országszerte 15 fok alatti csúcsértékekre kell készülni a hétvégén.

Pénteken még többfelé, utána inkább csak néhol várható további esőzés.

Autók az esőben a nyíregyházi Korányi Frigyes utcában 2020. június 17-én. Illusztráció: Balázs Attila/MTI/MTVA

1. Péntek

Az északnyugati megyékben több órára kisüt a nap, máshol erősen felhős vagy borult idő lesz, arrafelé majd csak késő délután kezd el északnyugat felől érdemben csökkenni a felhőzet. Elsősorban az ország délkeleti felén, harmadán lehet újabb hullámokban több helyen eső, zápor. Este inkább már csak a délkeleti határnál eshet és közben gyengül a csapadék intenzitása is. A leghidegebb órákban 3-10 fok várható, de a derült, szélcsendes részeken ennél hidegebb, a felhősebb részeken melegebb is lehet. Napközben 8-14 fokig melegszik a levegő.

2. Szombat

Reggelig a déli megyékben néhol előfordulhat kisebb eső. Napközben a köd feloszlása után általában derült vagy gyengén felhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Estétől újra köd képződhet. A minimumhőmérséklet általában 0 és 6 fok között várható, de az északi völgyekben, fagyzugokban akár mínusz 4 fok is lehet. A csúcsértékek 10 és 14 fok között alakulnak.

3. Vasárnap

Reggelre kiterjedtebb ködös területek alakulhatnak ki, de a köd nagy része napközben megszűnik. Napközben főleg az északi, északnyugati megyékben várható hosszabb napsütés. Elsősorban az ország déli felén szórványosan eső, zápor is előfordulhat. Hajnalban jellemzően mínusz 2 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugokban akár mínusz 6 fokot is mérhetnek. Kora délután többnyire 8-13 fok várható. (OMSZ via MTI)