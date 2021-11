40 év után új albumot adott ki az ABBA

A négytagú svéd zenekar Voyage című albuma csütörtökön, éjfélkor jelent meg. A legendás popbanda legutóbb 1982-ben adott ki albumot.

Agnetha, Bjorn, Benny és Anni-Frid (az ő nevükből áll össze az ABBA) szeptemberben jelentették be, hogy újra összeállnak és új albumon dolgoznak. Akkor két új dalt ki is adtak.



Fotó: OLLE LINDEBORG/AFP

Azt is tervezik, hogy májusban, londoni koncertjükön felfedik digitális avatarjaikat (az úgynevezett ABBAtarts), ami 1979-es önmagukra emlékeztet. A hologramok egy több éves együttműködés eredményei, a munkában közreműködött George Lucas speciális effektekkel foglalkozó vállalkozása is. Már régebben be akarták mutatni, de előbb technikai hibák, majd a covid miatt kellett elhalasztani az eseményt.