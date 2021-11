A Transparency International feljelentést tett a határon túliaknak szánt pénzből vett 240 milliós villalakás miatt

A Transparency International (TI) Magyarország szerint többféle törvénysértés gyanúját is felvetheti a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány (MTHA) működése, ami a 24.hu szerint külhoni magyaroknak szánt adományból vásárolt egy budai villalakást.

A szervezet emiatt feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt, ezt Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója mondta a 24.hu-nak.

A TI Magyarország jogi igazgatója szerint az MTHA ügyében feltételezhetően sokkal súlyosabb jogsértések valósultak meg a támogatási összegek céltól eltérő és ezért szabálytalan felhasználásánál. Hozzátette viszont, hogy ez sem elhanyagolható törvénytelenség, mert önmagában ez is csalás gyanúját is keltheti. Ligeti Miklós szerint csalás akkor állapítható meg, ha megtévesztés és károkozás egyszerre valósul meg. Vagyis ha az alapítvány a támogatóinak valótlanul állította, hogy a pénzből határon túli magyar tehetségeknek ad ösztöndíjakat, miközben valójában a saját embereinek vásárolt luxuslakást és luxusautót.

Kövér László, jobbján kabinetfőnökével, Veress Lászlóval Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány, aminek se honlapja, se emailcíme nincs, 320 millió forint támogatást kapott arra, hogy határon túli magyarokat támogasson. Ebből a támogatásból 240 millió arra ment el, hogy az alapítvány vett egy ötszobás, 164 négyzetméteres lakást egy II. kerületi villában. A szervezet egyetlen nemzetközi forrásból kapott adományt, ami a tajvani Frank Liu közbenjárására érkezett az alapítványhoz.

A TI jogi igazgatója a 24.hu-nak azt mondta, szerinte könnyen elképzelhető, hogy valakik visszaéltek a civil szervezeti forma által nyújtott lehetőségekkel, és tisztázatlan eredetű pénzeket akartak tisztára mosni. Arról is beszélt, hogy az már most biztosnak látszik, hogy az alapítvány megsértette a számvitel rendjét: „A civil szervezeteknek a jogszabályok értelmében évente be kell számolniuk az eredményeikről és a gazdálkodásukról, és ennek során kötelesek a számvitel alapvető követelményeit tiszteletben tartani. A valós adatok közreadása az egyik ilyen követelmény, márpedig az állítólagos adományozó, vagyis a Probillion Limited nevű cég mindenféle azonosító adat nélkül történő feltüntetése aligha felel meg ennek a követelménynek.”