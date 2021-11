A dél-ázsiaiaknál gyakoribb az a gén, ami megkétszerezi a covid okozta halál kockázatát

Az Oxfordi Egyetem tudósai felfedeztek egy gént, ami szerintük megkétszerezi a tüdőelégtelenség és a covid okozta halál kockázatát. Szerintük a gén magas kockázatú változatát 60 százalékban dél-ázsiai felmenőkkel rendelkező emberek hordozzák magukban, 15 százalékban pedig európai származású emberek. A kutatók úgy vélik, hogy a gén kockázatos változata érzékenyebbé teszi az emberek tüdejét a koronavírusra. Remélik, hogy a felfedezés segíti olyan új, személyre szabott gyógyszerek kifejlesztését, amelyek a tüdőre koncentrálnak.

A BBC cikke szerint a Nature Genetics tanulmánya bár nem ad teljes magyarázatot, mégis rávilágít arra, hogy bizonyos közösségek az Egyesült Királyságban és Dél-Ázsiában miért vannak nagyobb covid-kockázatnak kitéve.

Fotó: OLUKAYODE JAIYEOLA/NurPhoto via AFP

A tudósok szerint az LZTFL1 nevű gén kockázatos változata az afrikai-karibi háttérrel rendelkezők 2 százalékánál, a kelet-ázsiai származású emberek esetében pedig mindössze 1,8 százaléknál fordul elő.

A kutatást vezető James Davies professzor szerint fontos felfedezés, hogy a kockázatos gén nem minden népcsoportot érint egyformán. De hozzátette azt is, hogy nemcsak a gén, hanem más tényezők is befolyásolják az egyéni kockázatot, így társadalmi, gazdasági tényezők is.

Végül arra jutottak, hogy a vakcinák kulcsfontosságúak, hisz csak azok csökkenthetik a kockázatot. (BBC)