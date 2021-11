Greta Thunberg szerint erről szólt az ENSZ klímacsúcs: bla-bla-bla-bla, minden maradjon a régiben!

A világszerte fiatalok millióit inspiráló klímaaktivista, Greta Thunberg szerint már most látszik, hogy elbukott a COP26, az ENSZ Glasgowban tartott globális klímacsúcsa, amelyen a világ országainak meg kellene állapodnia, hogyan tudják elérni a 2015-ben, a párizsi klímacsúcson meghatározott kibocsátáscsökkentési célokat.

Thunberg Glasgowban, a George téren tartott demonstráción azt mondta a határozott fellépést követelő, többségében fiatalokból álló tüntetőknek, hogy a klímacsúcs elbukott, mert a tárgyalások résztvevői nem értik meg, hogy a klímakatasztrófát nem leeht ugyanazokkal a módszerekkel elkerülni, mint amelyek a katasztrófa felé sodorják az emberiséget. Szerinte a világ vezetői buborékban élnek, végtelen növekedésről és a semmiből felbukkanó, minden problémát megoldó technológiai fejlesztésekről ábrándoznak, miközben a világ szó szerint ég, nagyon sokan pedig már most is szenvednek a klímaváltozás hatásaitól.

A Fridays for Future tüntetése Glasgowban. Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP