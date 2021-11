Szijjártó közép-ázsiai továbbképzésre küldené az Európai Bizottság elnökét

Magyarország nagy jelentőséget tulajdonít az Európai Unió és Közép-Ázsia együttműködésének, főleg napjainkban, amikor az afganisztáni helyzet miatt az egész világ példátlan biztonsági kihívásokkal szembesülhet - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Biskekben a tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint.

A miniszter kirgiz kollégájával, Ruszlan Kazakbajevvel tartott közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „talán soha ennyi európai figyelem nem irányult még Közép-Ázsiára, mint most”. Szerinte ennek egyik oka, hogy a világgazdasági változások növelik a keleti térségek szerepét, míg a másik a nemzetközi beavatkozás afganisztáni kudarca.

Afganisztánnal kapcsolatban arról beszélt, hogy „Brüsszel hibát hibára kezdett halmozni”, és félő, hogy megint a 2015-öshöz hasonló migrációs hullám indul el. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a nyilvános kivégzésekkel fenyegető talibán elől menekülő emberek komoly egészségügyi kockázatot is hordoznak magukkal a koronavírus-járvány miatt.

Szijjártó Péter hibának nevezte azt is, hogy Brüsszel nem kérte ki a közép-ázsiai országok véleményét, amikor nagy számú afgán bevándorló befogadására buzdította őket. Kijelentette, hogy a magyar kormány egyetért a térségbeli államok álláspontjával, miszerint az Afganisztánban kialakult válságot Afganisztánban kell megoldani.

„Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság és annak elnöke a mai napig nem érti a határvédelem jelentőségét, ezért lehet, hogy helyes lenne, ha továbbképzésre eljönnének Közép-Ázsiába, és megnéznék, hogy miről is szól a való világ, és mi lenne, ha Európára több százezer vagy akár millió migráns rátörne Afganisztánból" - mondta a miniszter.

De a sopánkodás mellett jutott hely jó híreknek is: Szijjártó szerint a kirgiz-magyar kereskedelmi forgalom idén eddig 56 százalékkal nőtt, és a végső előkészítés fázisába értek ahhoz, hogy jövő tavasztól a WizzAir közvetlen légi járatot indítson Budapest és Biskek között. Hozzátette, megállapodás született az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről is. Fontosnak nevezte az oktatási kapcsolatokat, és közölte, hogy a 150 magyarországi ösztöndíjas helyre idén 483 kirgiz hallgató jelentkezett. Kitért arra is, hogy október elejétől megindult a magyar nyelv oktatása Kirgizisztán egyik legnagyobb állami egyetemén.

Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán lépéseit saját maga megvédése, a térség stabilitásának fenntartása, és ezáltal Európa biztonságának megőrzése érdekében, ezért támogatja tagsági pályázatát az ENSZ Biztonsági Tanácsában - mondta a miniszter.

Szijjártó Péter az EU-Közép-Ázsia Gazdasági Fórumon vesz részt a nap folyamán.