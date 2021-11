Több mint hétszázmillós kormánytámogatást kér a teniszszövetség

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) egy önellenőrzés nyomán 710 millió forintos támogatást igényel a kormánytól, írja az MTI.

Az MTSZ honlapja szerint az elnökség 2016 és 2020 közötti évekre vonatkozóan rendelt el áfa-önellenőrzést, mert „alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy a szövetség korábbi vezetése nem megfelelően számolta el és fizette be az áfát”. A könyvvizsgálók több mint 710 millió forint befizetendő összeget állapítottak meg, és mivel az MTSZ-nek erre nincs fedezete, a kormányhoz fordul segítségért.

Lázár János fideszes országgyűlési képviselő beszédet mond a Magyar Tenisz Szövetség tisztújító közgyűlésén 2020 júliusában Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Júliusban a szövetség – aminek elnöki posztját továbbra is Lázár János tölti be – közel egymilliárdos keresetet nyújtott be múltbéli visszás ügyek miatt. Kiemelt ügynek számított az A-Z Tenisz Produkció Kft.-vel kötött több milliárd forintos megállapodások vizsgálata, ennek következtében az MTSZ keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez a vállalkozás ellen a szerződések semmisségének megállapítása, valamint 940 millió forint és kamatainak megfizetése iránt.