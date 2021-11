A járványhelyzet romlásának látványos jele, hogy Kásler Miklós miniszter utasítására újra megnyitották a kórházakban a covid-osztályokat.

Vagyis az intenzív osztályok terhelésének csökkentésére a második-harmadik hullámhoz hasonlóan immár más kórházi osztályokon is kezelnek covidos betegeket.

Egy ilyen, oxigénellátással bíró, de nem intenzív osztály működésére rálátó orvos forrásunk tájékoztatása szerint a náluk kezelt betegek bő nyolcvan százaléka oltatlan. Ezek egy osztály adatai. Szívesen számolnánk be arról is, hogy országosan mi a helyzet a kórházban kezelt oltottak és oltatlanok arányáról, de ilyen adatokat, bár rendszeresen kérjük az illetékesektől, egyelőre nem közölnek.

A náluk kezelt oltott betegek közül egyiknek sincs harmadik oltása, és a negyven százalékuk amúgy más betegség miatt szorul kórházi ellátásra, a covidos tüneteik enyhék. Az oltott betegeik húsz százaléka van valóban a covid miatt "ramatyul", illetve van olyan nagyon idős betegük, akinek a tüdőgyulladása ugyan nem súlyos, de korára tekintettel legyengítette a láz, kiszáradás miatt szorul kezelésre.

Az alapján, amit mondott, két következtetést lehet levonni:

Az oltás a legfőbb feladatát ellátja. Bár a delta variáns az oltottakat is megfertőzheti, súlyos szövődmények a jelek szerint többnyire az oltatlanoknál alakulnak ki. Az osztályon ápolt oltatlanok között akad huszonéves is, és több negyvenes-ötvenes ember. "Vannak, akik egyből az intenzívre kerültek a sürgősségiről, ők oltatlanok" - mondta.

Másrészt viszont a kórházi adatokat torzítja, hogy míg országosan nincs széleskörű tesztelés, a kórházakban tesztelnek, vagyis egyre több olyan eset lesz, amikor más okból kórházba kerülő, tünetmentes, vagy enyhe tünetekkel beteg fertőzöttet is azonosítani fognak. Illetve a kórházon belül is könnyen átterjedhet majd a járvány a más okból kórházban kezeltekre is.

Forrásunk a járvány eddigi összes hullámában részt vett a covid-betegek gondozásában. Nyáron se nagyon volt alkalma pihenni, a harmadik hullám lecsengése után a járvány miatt elmaradt kezeléseket igyekeztek bepótolni. Most úgy érzi, hogy "kvázi állva vártuk ezt a 4. hullámot", a korábbi tapasztalatok ellenére most is kapkodva hozták meg az intézkedéseket, már megkésve. "Végtelenül frusztráló volt végigasszisztálni a tömegrendezvényeket, ahol rendeletileg mellőzték az összes védekezési lehetőséget" - mondta.