Zacher szerint az oltás nem elég, szigorítani kell a maszkok és a védettségi igazolványok használatán

Széleskörű maszkhasználatot és a védettségi igazolvány megkövetelését szorgalmazza Zacher Gábor. A hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa a Portfolionak adott interjút.

Zacher szerint az oltatlanok vannak most a legnagyobb veszélyben. Fontos különbség a korábbi járványhullámokhoz képest, hogy most több az olyan gyerekbeteg is, aki ellátásra szorul. Az orvos szerint ezért nem ártana itthon is elkezdeni az 5-12 évesek oltásával kapcsolatos tájékoztató kampányt. A Pfizer fejlesztett vakcinát a korosztály számára, amit az USA-ban már használnak is, az EU-ban pedig engedélyeztetés alatt áll.

Az orvos nem érti, hogy miért vár a kormány az oltási kampánnyal november végéig, szerinte már most el lehetne kezdeni az oltást. November 22-28 között hirdettek országos oltási akcióhetet, amikor regisztráció nélkül, több kórházban is beoltathatja magát az, aki eddig nem tette. Zacher azonban elmondta, hogy akot ekkor beoltanak, annak csak karácsonyra lehet megfelelő védettsége, a várakozások szerint viszont december elejére tetőzhet a járványhullám.

Zacher Gábor szerint valamennyi zárt térben kötelezővé kéne tenni a maszkhasználatot és a nyilvános rendezvényeken meg kéne követelni a beoltottságot. Úgy gondolja, hogy a kormánynak nem szabadna csak az oltásra hagyatkozni.

A védettséget sem szabadna rögtön az első oltás után kinyilvánítani, hanem csak a 2. oltás utáni 14. napon, mondta el az orvos. Szerinte ez talán megemelné az oltási hajlandóságot is,

Tapasztalatai szerint minden hetedik-nyolcadik oltatlanra jut egy beoltott beteg az intenzív osztályokon. A beoltott, intenzív terápiára szoruló betegek többségükben egyébként olyanok, akiknek más alapbetegségeik is vannak.

Zacher Gábor egyetértett Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy még egy a tavalyihoz hasonló lezárást nem bírna el az ország, éppen ezért tartaná fontosnak, hogy az oltások mellett más eszközökkel is csillapítsa a járvány mértékét a kormány.