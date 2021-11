Három tonna szenet is kisorsolnak az oltottak között Habarovszk környékén

Hat tárgynyereményt sorsolnak ki azok között, akik november 1 és 30. között beoltatják magukat az oroszországi Habarovszk Körzetben - jelentette be az illetékes tisztifőorvos egy Insta-videóban. A nyeremények között van egy beutaló általános orvosi kivizsgálásra, egy fogorvosi beutaló, egy frizura megcsináltatása, edzőterembérlet, három tonna szén és egy mikrohullámú sütő. A szénnyeremény azonban nem tartalmazza a házhozszállítást.



Az akció egy illetékes szerint máris siker, hiszen míg szeptemberben napi 15-20 lakó oltatta be magát, novemberben már durván százan vannak naponta. Ebben persze a nyereményeken felül az is szerepet játszhat, hogy az elmúlt négy hét alatt hatszorosára nőtt a fertőzések száma az 50 százalékos átoltottságú körzetben, ahol emiatt most egy hétre szigorú korlátozásokat vezettek be, bezárva a boltok túlnyomó részét.