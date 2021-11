Aki még az intenzíven is attól fél, hogy Bill Gates chipet rakna bele

„Borzalmas éjszaka. Öt újraélesztés, 20-as, 30-as, 40-es oltatlan COVID-os betegek” - írja pénteki posztjában Varga Zoltán Péter, Dunakeszi jobbikos önkormányzati képviselője, aki egy fővárosi kiemelt koronavírus ellátó központban dolgozik egy éve a jobbikos Alfahír cikke szerint.

A bejegyzés szerint vannak olyan oltatlan betegek, akik még a Covid-osztályon is a vakcinákról szóló összeesküvésekről beszélnek neki:

érthetetlen, védhetetlen, ezerszer cáfolt ostoba „indoklások” az oltás ellen („Billgécc.” Tényleg. Ma konkrétan.) azoktól, akik még tudnak beszélni. De mi próbálkozunk.

Jó lenne persze nem egy-egy beszámolóra hagyatkozni, de mivel újságírók nem tudósíthatnak a magyar kórházakból, az orvosok pedig csak a legritkább esetben nyilatkoznak, ezért felértékelődik minden személyes beszámoló.

Varga az Alfahírnek azt mondta: „Egy harmadik hullám közepéhez képest szerencsére még sehol sem tartunk. Egy március-április környéke halálhörgés, siralom volt ehhez képest. Viszont úgy is nézhetjük, hogy rosszabb a helyzet, mint mondjuk augusztus elején.” Sok olyan 20-as, 30-as éveiben járó fiatallal is találkozott, akik súlyosabb alapbetegséggel nem rendelkeztek, mégis bent fekszenek az osztályon, alapvetően a vírus okozta tüdőgyulladással. Az ápolóként dolgozó képviselő azt is hozzátette, hogy a covid miatt hozzájuk kerülő súlyos állapotú betegek túlnyomó többsége - nagyjából 90 százaléka - oltatlan.

Ez is egy olyan kulcskérdés, amiről nincsenek nyilvános adatok. „Nem tudjuk, hogy a kórházban ápoltak milyen arányban oltottak, és milyen életkorban vannak. Más országokban ezekről beszámolnak, már csak azért is, mert az oltás működőképességét indokolja. A titkolózás ezzel szemben az oltásellenesek kezébe adhat érveket” - írtuk összefoglaló cikkünkben.

Varga azzal zárja a posztját: „Olyan jó lenne, ha vigyáznál magadra és ránk. Elég, ha nem akarsz mindenben okosabb lenni. Én sem mondom meg, hogy hogyan tervezz épületet, hogyan taníts irodalmat, vagy hogyan burkolj fürdőszobát. Szerintem nem olyan nagy kérés.”