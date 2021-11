Pelenkában térnek vissza a Földre a SpaceX űrhajósai

Vasárnap landol a SpaceX kapszulája, fedélzetén négy űrhajóssal, akik április óta tartózkodnak a Nemzetközi Űrállomáson.

Az elmúlt hat hónap is tele volt kihívásokkal: több űrsétát tettek, megjavították kívülről az elektronikai hálózatot, menedzselték az orosz dokkolás során fellépő komplikációkat, amelyek megpörgették az űrállomást, és vendégül láttak egy orosz filmes stábot is.

A négy asztronauta, Mark Vande Hei, Shane Kimbrough, Akihiko Hoshide és Megan McArthur pénteki képe az általuk termesztett chili paprikával Fotó: NASA

Legutóbbi sajtótájékoztatójukon Megan McArthur, a NASA űrhajósa beszélt a sok kis megoldandó problémáról, köztük arról, hogy már megint elromlott a vécé, és ezért a hazaúton pelenkát kell feltenniük. Az amerikai űrügynökséggel partnerségre lépő, Elon Musk vezette SpaceX-nek korábban is meggyűlt a baja a szivárgásokkal, a nagy elsőzés, vagyis az amatőröket szállító magánmisszió során is előfordult, hogy vizelet és ürülék ömlött szét az űrhajóban. McArthur szerint most „nem optimális” a helyzet, de kezelhető.

Az űrhajósok arról is beszámoltak, hogy sikerrel nevelgették fel a világűr első chili paprikáját, amelyet el is fogyasztottak tacóban - az erősségéről és hatásáról megoszlottak a vélemények. (AP)