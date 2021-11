Elraboltak és felgyújtottak egy buszt Észak-Írországban

A Belfasttól északra fekvő Newtownabbeyben vasárnap négy maszkos férfi elrabolt, majd felgyújtott egy kétemeletes buszt. Felszállás után leparancsolták a sofőrt és az utasokat a járműről, majd meggyújtották.

Néhány hete szintén maszkos férfiak gyújtottak fel egy buszt az Egyesült Királyság hűséges lojalisták környékén, Newtownardsben. A hatóságok attól tartanak, hogy az ilyen akciók miatt még jobban elszabadulnak a Brexit miatt már amúgy is forrongó indulatok a térségben. A múlt héten a lojalista és a nacionalista fiatalok kétszer is összecsaptak már. Szerdán és pénteken petárdákkal és tűzijátékokkal támadták a rendőrséget is. (Guardian)