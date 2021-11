Emmi: Az iskolákban alig van jelen a járvány

A pénteki napon az iskolák kevesebb mint két százalékát érintette tanügyi intézkedés, egy-egy osztályban rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelése – közölte a 24.hu-val az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ez körülbelül 60 általános iskolát és/vagy gimnáziumot jelenthet.

Diákok a felzárkóztató órán a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tantermében 2020. június 2-án Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás ugyanakkor azt mondta a lapnak: „a járvány egyre erősebben terjed az oktatási intézményekben, és olyan pedagógusok is táppénzre kerülnek, akik már két oltást is felvettek.” Ráadásul, mivel egy korábbi miniszteri utasítás értelmében a 7-8. osztályosok esetében nem lehet távoktatást elrendelni, mert a 12 évnél idősebbek már kérhetik a védőoltást, az iskolák ezekben az évfolyamokban nem is írhatnak elő digitális oktatást.



Totyik szerint az is érthetetlen, hogy ha veszélyhelyzet van érvényben, akkor miért szervezik a különböző iskolákba járó gyerekeket közös programokba, például cirkuszlátogatásra, színházba.