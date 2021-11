Ha licitálnál szuper ajándékokra úgy, hogy közben roppant bátor gyerekeket támogatsz vele, van még rá 5 napod!

Félidejéhez érkezett az All In Challenge for Bátor Tábor, ahol tényleg klassz dolgokra lehet licitálni. Széles a választék, megvehetjük magyar olimpikonok relikviáit, vezethetünk Ferrarit, golfozhatunk Skóciában, vagy ha úgy van, vehetünk fűszercsomagot a Fűszerésztől.

Az All in Challenge for Bátor Tábor egy online aukció, aminek a bevétele 100 százalékban az egyik legszuperebb magyar szervezet terápiás rekreációs programjait támogatja, amelyeket súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak rendeznek meg.

Arról, hogy mennyire fontos mindaz, amit a Bátor Tábor csinál, korábban írtunk mi is az első Makróban, itt lehet elolvasni.

Az online aukció tételeire november 12-ig, közép-európai idő szerint 20 óráig lehet licitálni, részletek itt.