15 éves autótolvajt fogtak Miskolcon

Tizenéves autótolvajt fogtak Miskolcon, számolt be a Police.hu. A 15 éves fiú, akit eltűnés miatt amúgy körözött az edelényi rendőrség, két autót is elvitt a napokban. A beszámoló szerint nem volt nehéz dolguk a rendőröknek: nem sokkal azután, hogy hétfő délben autólopásról kaptak bejelentést, meg is találták az autót és mellette a fiút, aki "már a járókelőknek sajátjaként kínálgatta eladásra friss szerzeményét tízezer forintért."

"A járművel mindössze néhány száz métert közlekedett, közben a benne lévő élelmiszerekből is fogyasztott"

- írják. A police.hu szerint a fiú beismerte tettét, majd elárulta, hogy

ez már a második alkalom volt, előző napokban is elment egy autóval, amivel Miskolcon, a Zsolcai kapuban parkolt le.

A fiatalkorúval szemben lopás vétség és jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság.