A Kúria helyben hagyta a Fidesz egyik népszavazási kérdését

Hétfői végzésével helyben hagyta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) korábbi határozatát a Fidesz egyik népszavazási kérdéséről, ami úgy szól, hogy

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”



A Népszava cikke szerint érdekessége az ügynek, hogy a háromtagú tanácsot Varga Zs. András Kúria-elnök vezette, akinek kinevezése előtt egyetlen percnyi bírói gyakorlata sem volt, most mégis előadó bíróként járt el.

Orbán Viktor még júliusban, elég váratlanul, pont a Pegasus-botrány kirobbanásakor jelentette be, hogy a kormány „gyermekvédelmi” népszavazást kezdeményez. Az NVB jóvá is hagyta a kormánypárt kérdéseit, ám ezeket több magánszemély és szervezet is megtámadta a Kúrián. A Kovács András bíró által vezetett kúriai tanács korábban elutasította már a „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?” hitelesítését, ami miatt a kormány az Alkotmánybírósághoz fordult.

Ezen kívül három kérdésről kell még döntsön a Kúria:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

A népszavazás várhatóan jövőre, még az sem kizárt, hogy az országgyűlési választással egy időben zajlhat majd.