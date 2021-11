Fecskendőhiányra figyelmeztet a WHO

Fecskendőhiány kialakulásának veszélyére figyelmeztetett kedden az Egészségügyi Világszervezet szakértője Genfben. Lisa Hedman szerint

a következő évben a szükségesnél 1-2 milliárddal kevesebb fecskendő állhat rendelkezésre, ami jelentősen lassíthatja a koronavírus elleni globális oltási kampányt is.

A hiány a WHO szerint a szegényebb országokat sújthatja, hiszen ők általában kisebb tételeket rendelnek, ezért a gyártók hátrébb sorolják őket. A WHO becslései szerint egy átlagos évben 16 milliárd fecskendő áll rendelkezésre a világ országai számára. A koronavírus-világjárvány előtt ennek 5-10 százalékát (800 ezer - 1,6 millió) használtak fel védőoltások beadásához. Ehhez képest mostanra már 7 milliárd adag koronavírus-oltást adtak be világszerte, a következő években pedig akár hétszeres is lehet a kereslet a járvány előtti szinthez képest. (MTI)