Obama azt üzente a fiataloknak, „maradjanak dühösek” a klímaváltozás elleni harcban

Barack Obama is felszólalt hétfőn a COP26-on, vagyis az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Glasgow-ban zajló 26. ülésén. A volt amerikai elnök arra sürgette a fiatalokat, hogy gyakoroljanak politikai nyomást a változás érdekében, közben pedig arra is figyelmeztette őket, hogy kompromisszumokat is kell majd kötniük. Arra kérte őket, „maradjanak dühösek” és „frusztráltak”, de irányítsák és használják ezeket az érzéseket. „Nyomuljatok egyre keményebben és egyre jobban. Mert ez kell ahhoz, hogy megfeleljetek ennek a kihívásnak. Maratonra készüljetek, ne sprintre.”

Fotó: PIERRE LARRIEU/Hans Lucas via AFP

Beszélt arról is, hogy szerinte a világ „a közelében sem jár” azoknak a környezetvédelmi célkitűzéseknek, amikkel elkerülhetnénk egy jövőbeni klímakatasztrófát, mert a legtöbb ország azokat a cselekvési terveket sem hajtotta végre, amelyeket a hat évvel ezelőtti párizsi klímaegyezményben vállalt. Pedig már akkor lehetett tudni, hogy még azok teljesítése sem elég ahhoz, hogy a globális felmelegedés mértéke ne érje el a 1,5 fokot.

Szerinte Amerika most újra a helyes úton jár, és elkötelezett a változás mellett. Itt felidézte, hogy Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből – amihez Joe Biden újra csatlakozott –, és beszélt arról is, hogy a republikánusok „pártpolitikai kérdéssé változtatták” a klímaváltozás ügyét.

Obama Bidenhez hasonlóan bírálta Kína és Oroszország vezetőit is, amiért nem vettek részt a COP26 csúcstalálkozón, pedig kapott meghívást Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin is. Szerinte ez azt jelzi, hogy a két vezető „veszélyes mértékben nem érzékeli”, hogy mennyire sürgető üggyé vált a klímavédelem. (BBC/MTI)