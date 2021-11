Madárinfluenza-járvány tört ki Japánban

143 ezer tojót kellett leölni Japánban, miután erősen fertőző madárinfluenza jelenlétét mutatták ki egy farmon az ország észak-keleti részén. Idén ez az első szárnyasjárvány a távol-keleti országban.



Akita prefektúra egyik farmja, ahol sor került a madármészárlásra. Fotó: KYOTO FUJIYOSHI/The Yomiuri Shimbun via AFP

„Jelenleg semmi sem utal arra, hogy emberre is átterjedhetne ez a fertőzés. Sem a tojások, sem a csirkehús fogyasztása nem okozhat betegséget” - állítja a mezőgazdasági minisztérium közleménye, amelyet a Reuters idéz.

Kínában az elmúlt évben viszont 21 esetben emberekben is kimutatták a madárinfluenza H5N6-változatát, melyben hatan meg is haltak. Az elmúlt időszakban világszerte, így Európában is megjelent a madárinfluenza. Eddig 650 ezer állatot kellett leölni 2021-ben.

Japánban tavaly volt a legpusztítóbb járvány. Akkor összesen 3 millió csirkét öltek le miatta.