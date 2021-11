Nem látható, hogy hol lesz a negyedik hullám csúcsa, de a mostani számok nagyon nem néznek ki jól

Nagyon gyors ütemben romlanak a legfontosabb járványügyi adatok.

Bő két hét alatt megháromszorozódott a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek száma (4830)

Három hét alatt triplázódott a lélegeztetőgépen lévők száma (463).

Két hét alatt triplázódott a napi halálesetek hétnapos mozgóátlaga (89)

Láthatóan nem javított a helyzeten a november 1-jétől életbe léptetett minimális szigorítás sem, hogy a tömegközlekedésben kötelező a maszkviselés, az egészségügyi intézményekben pedig látogatási tilalmat vezettek be. A napi új regisztrált fertőzöttek száma (8434) szerdán hét hónapos rekordot döntött.

A múlt hét végén összefoglaltuk, miért lehet megint ennyire súlyos a járvány Magyarországon.

Azóta még inkább látszik, hogy a tavaly őszi második hullám számai ismétlődnek, csak a kórházban lévő covidfertőzöttek száma marad el a tavalyitól. Ez is csupán látszólag jó eredmény, az emelkedés ugyanolyan meredek, mint a második hullámban, csak van egy néhány napos, kb. egyhetes elcsúszás. A kórházban lévők állapota pedig rosszabb, mint tavaly ilyenkor, arányaiban többen kerülnek lélegeztetőgépre, mint a második hullámban.

Hiába kevesebb a kórházi beteg, a legsúlyosabb állapotban lévők száma hajszálra ugyanannyi, mint tavaly. Miközben éppen az a kimondott cél, hogy ezt elkerüljük. Békeidőben is kevés a szakorvos és különösen a szakápoló, minél több súlyos állapotú koronavírusos beteget kell ellátniuk, annál rosszabbak a gyógyulási-túlélési esélyek, az átcsoportosítások miatt pedig az egészségügy többi részére jut kevesebb ember. A műtétek elhalasztása már most elkezdődött.

Vagyis az 5,7 milliós oltottság kedvező hatása egyelőre ezen a statisztikán nem látszik.

Nem tudjuk, mert nem árulják el, hogy a legsúlyosabb állapotban lévő fertőzöttek közül hányan oltatlanok, illetve az oltottak közül ki mikor milyen oltást kapott. Ennek azért lenne jelentősége, mert mostanra kiderült, hogy fél év után jelentősen csökken a vakcinák hatékonysága, illetve a Sinopharm esetében az idősek egy részénél eleve gyengébb lehetett a védettség.

A korábbi hullámokban a lélegeztetőre kerülők nagy többségének az életét nem sikerült megmenteni. Hogy pontosan milyen százalékban, azt sem akkor, sem most nem árulják el. Megjelentek tavaly ősz óta új gyógyszerek, változhattak a terápiák is, amik javíthatnak a túlélési esélyeken.

De mostanra a naponta jelentett halálesetek száma is megegyezik a tavalyival. (A napi jelentések 7 napos mozgóátlagát figyelve. Ez októberben még alacsonyabb volt, mint 2020-ban.)

A jelenlegi növekedés mellett egyáltalán nem tűnik elképzelhetetlennek (valójában nagyon is elképzelhetőnek tűnik), hogy a mostani negyedik hullám legalább annyira erős lesz, mint a tavaly őszi második. (A harmadik sokkal magasabban tetőzött. Abban lehet bízni, hogy azt nem éri el a mostani hullám az oltások miatt.)

Az új fertőzések hétnapos mozgóátlaga nemhogy megegyezik, magasabb is, mint tavaly ilyenkor. Azt lehet tudni, hogy a delta variáns agresszívabban terjed, mint a 2020 őszén cirkuláló eredeti vírus. A megfertőződés ellen az oltás kevésbé véd. A főbb feladata az, hogy csökkentse annak esélyét, hogy a fertőzésből súlyos betegség legyen. Ebből a szempontból jó hír, hogy most több a fertőzött mint egy éve, de kórházban egyelőre kevesebben vannak.

Viszont a 40 százalék oltatlan és a megkopott vakcinavédelem miatt még egészen biztosan jelentősen nőni fog a súlyosabb állapotba kerülő fertőzöttek száma is.

Tavaly ilyenkor jött a szigorítás

Hogy mi jön a következő heteken a második hullámhoz képest, azt pontosan nem tudni. A számok ugyan nagyon hasonlóak, mint egy éve, de a helyzet alapvetően más.

A második hullámban éppen egy éve, november 11-én rendelt el a kormány kemény lezárásokat olyan adatok mellett, mint most.

Ki ne emlékezne rá: esti és éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, megtiltották a gyülekezést, az amatőr csapatjátékokat, a profik meccsei zárt kapusak lettek, középiskolától felfelé áttértek a digitális oktatásra, az éttermekben csak elvitelre lehetett vásárolni, bezártak a múzeumok, uszodák, könyvtárak, mozik, állatkertek és korcsolyapályák, elmaradtak a karácsonyi vásárok, esküvőket és temetéseket csak szűk körben lehetett tartani.

Ezekkel a szigorításokkal tudták elérni, hogy lassuljon a növekedés, majd egy hónappal később tetőzzön a kórházban lévők (8045, december 8-án) és a lélegeztetőn lévők száma (674, december 7-én).

A naponta jelentett áldozatok hétnapos mozgóátlaga még így is egészen karácsonyig emelkedett, a november 10-ei 89-ről 176-ra.



Viszont akkor még nem volt oltás. Most van, 5,76 millióan vannak beoltva legalább kétszer, de ez nem jelent ennyi védett embert. Közülük 2,5 millióan több mint fél éve kapták meg a második oltást, náluk már erősen lukas a covid elleni pajzs. Ők főként idősek, mert velük kezdték az oltásokat.

Arról nincs adat, hogy a harmadik oltást kik vették fel, mennyi közülük az idős, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá.

Mindenesetre mostanáig összesen 1,4 millióan erősítették meg a vírus elleni védelmüket harmadik oltással. (Itt bekavar kicsit az, hogy a harmadik oltást már 4 hónap után fel lehet venni, tehát hamarabb, mint ahogy vészesen visszaesik az immunitás. 4 hónapja 5,1 millióan be voltak oltva második adaggal is. Kevesebb mint a harmaduk kérte eddig az emlékeztető oltást.)

És 4 millióan egyáltalán nincsenek beoltva.

Akár a harmadik oltással felvértezettek is elkaphatják a vírust, még vacakul is érezhetik magukat, vagyis az új fertőzöttek száma simán emelkedhet. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a regisztrált új fertőzöttek száma már most meghaladja az összes korábbi hullámét. De a harmadik oltást felvevők egészen minimális eséllyel kerülnek kórházba vagy lélegeztetőre.

Hivatalos adat nincs, de különböző hírek szerint a most kórházban lévők többsége vagy oltatlan, vagy olyan idős oltott, aki már régebben kapta a vakcinát. Márpedig ez a két csoport potenciálisan jóval több, mint a társadalom fele. A kórházban lévők száma ennek alapján tovább emelkedhet.

Megnéztük, hogyan alakultak az előző járványhullámok azután, hogy meghaladta a lélegeztetőn lévők száma a 300-at. A második hullámban ez november 1-je volt, a mostani negyedikben november 2-a. (A harmadik hullám annyiban volt más, hogy összeért a második vége és a brit mutáns által hajtott harmadik eleje, így eleve magasan volt a súlyos állapotban lévő covid-fertőzöttek száma, sokáig háromszáz körül mozgott ez az adat február elején. Aztán felment egészen 1527-ig március 28-ára, az újabb szigorítások mellett.)

És ugyanez, ha a kórházban lévők száma elérte a 4000-et.

Vagyis a következő hetekben derül ki, hogy csak az oltásokkal meg lehet-e állítani a delta variánst, vagy a kormány további szigorításokat lesz kénytelen meglépni.