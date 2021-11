Nem vehet az MVM szlovák energiaszolgáltató céget

Richard Sulík szlovák gazdasági miniszter szerint nem lenne jó, ha egy másik ország gazdasági tulajdonába vándorolna a Közép-szlovákiai Elektromos Közművállalat (SSE) részvénycsomagja, és a magyar kormány utóbbi időszakban tett lépései sem tetszettek neki. Így nem fogja támogatni, hogy a Magyar Villamos Művek bevásárolja magát Szlovákia egyik legnagyobb energiaszolgáltatójába. Az üzlethez a kormány jóváhagyása is kell, így Sulík döntése megakadályozza a magyar cég üzletét. Erről a Paraméter ír.

A múlt héten a DenníkN írta meg, hogy az MVM is érdeklődik az energiacég részvényei iránt. Sőt, a szlovák lap információi szerint a magyar állami vállalat annyira szerette volna az üzletet, hogy 300 millió euróval többet is ajánlott a másik két pályázónál az SSE pakettért. Az eladó a cseh EPH cégcsoport és az MVM nélkül most már csak a német E.On és egy másik cseh cég, a ČEZ van versenyben.

Sulík ezzel visszautalt arra az októberi diplomáciai adok-kapokra, amikor kisebb belpolitikai válságot okozott Szlovákiában a magyar kormány földvásárlási szándéka. Végül a magyar fél visszalépett ettől, erről itt írtunk.