Szegeden 246 beteget ápolnak, a klinika ápolási igazgatója szerint a betegek állapota jóval rosszabb, mint a korábbi hullámok idején

Balogh Dénes, a szegedi klinika ápolási igazgatója a Klinikai Tanács hétfői ülése után levelet írt a szegedi egészségügyi szakdolgozóknak, ami szerint átszervezik a betegellátást, miután a Klinikai Központban már 246 covidos beteget kezelnek – írja a Szeged.hu. Az átszervezés miatt a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba csak a súlyos betegeket viszik.

Fotó: FABIAN STRAUCH/dpa Picture-Alliance via AFP

Balogh levele szerint bár Szegeden és Hódmezővásárhelyen „még nem robbant be” a járvány, Csongrád-Csanád megye a leginkább érintett. A klinika ápolási igazgatója azt írta, most több covidos beteget ápolnak, mint a második hullám csúcsán, és a 246-os szám közelíti a harmadik hullám 300 körüli csúcsát.

De nemcsak emiatt szervezik át a betegellátását, hanem azért is, mert „a bennfekvő betegek általános állapota jóval rosszabb, mint a korábbi hullámok idején, és az intenzív ellátást igénylők aránya is jóval nagyobb”. Balogh szerint „a jelenlegi hullám csúcsa december közepére vagy második felére várható”. A levél szerint az is felmerült, hogy újra szükség lehet a kiskunhalasi járványkórház megnyitására, illetve hogy a koronavírusos betegek ellátásába néhány napon belül további 140–150 szakdolgozót kell bevonni.

A Szeged.hu cikke végén megjegyzi, hogy Irinyi Tamás, az egészségügyi szakdolgozók megyei kamara elnöke a Szeged Televízióban kedden még arról beszélt, hogy bár nagyon kevés a szakdolgozó, a járványhelyzettel a jelenlegi betegszámok mellett még képesek megbirkózni.