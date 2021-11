480 forintos felső határt szab a benzinárnak a kormány

Cikkünk folyamatosan frissül.

100 emberből, aki oltást kapott, egy betegszik meg – mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindenkinek azt javasolják, hogy vegyék fel a harmadik oltást is. November végén ezért oltási akcióhétvégét is szervez a kormány, ekkor első, második és harmadik oltást is adnak majd bárkinek, akár regisztráció nélkül.

Ellátási zavar sehol nem áll fenn, az egészségügyi kapacitások bőségesen rendelkezésre állnak, mondta el a miniszter, aki kiemelte, hogy kötelező oltást továbbra sem akarnak bevezetni, de a munkáltatóknak megadták erre a lehetőséget. Az állam is így fog eljárni munkáltatóként, főleg azok esetében, akik sok emberrel érintkeznek, nekik már december 15-éig meg kell kapniuk az első oltásukat. Gulyás kitért arra is, hogy további hullámok sem zárhatóak ki, és egy esetleges ötödik hullám esetén csak az lesz biztosan védett, aki harmadik oltást is kapott.

Magyarországon kívül mindenhol rezsiválság van, mondta még el Gulyás, és fenn is akarják tartani a lakossági fogyasztókra vonatkozó rezsicsökkentést. A meredeken emelkedő benzinárakkal kapcsolatban Gulyás arról beszélt, hogy Magyarországon még ez a drága benzinár EU-s szinten még mindig a hatodik-hetedik legolcsóbb (az nem derült ki, hogy ezt az árat Gulyás összevetette-e vásárlóerővel, de jó eséllyel nem.)

Ugyanakkor a kormány úgy döntött, hogy november 15-étől a benzin és a gázolaj árának 480 forintos felső határt szab meg. Ennél olcsóbb lehet, drágább nem.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy ez a határ három hónapig lesz érvényben, utána felül fogják vizsgálni, és a 95-ös benzinre és gázolajra vonatkozik. A magas benzinárak miatt amúgy a Jobbik jelentette be, hogy tüntetést szerveznek.

A miniszter beszélt arról is, hogy az EU még mindig nem fizetett a magyar határkerítésért, ezt továbbra is várják. Emellett önkénteseket fognak felvenni, akik a határt védhetik Magyarországon, mivel sok az illegális belépési kísérlet, több élőerőre van szükség.

Lehet oltatni a gyerekeket, ha engedélyezik az EU-ban

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy ha az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyja, akkor Magyarországon is olthatják majd az 5-11 év közötti gyerekeket. Bármelyik vakcinával, melyre uniós vagy magyar engedélyt adtak ki.

Gulyás beszélt arról is, hogy a Fidesz-frakcióban mindenkitől elvárják, hogy oltassa be magát, és úgy tudja, hogy ez meg is történt, ahogy minden miniszter is beoltatta magát tudomása szerint. Ugyanakkor az országgyűlési képviselők főnökei a választópolgárok, ezért alkotmányos keretek között nem lehet kötelező oltatást előírni a politikusoknak.

Demeter Szilárd kijelentéseivel kapcsolatban Gulyás kitért a kérdés elől, hogy a miniszteri biztosnak le kéne-e mondania a PIM éléről: mivel sem írói, sem kritikai munkássága sincs, ezért nem szólna bele ebbe a vitába.

Kósa Lajos elszólásával és a Pegasus-üggyel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy azt a kérdést, hogy az állam milyen technológiákat használ titkos információgyűjtésre, a baloldali pártok és a sajtó fújta fel, hiszen ez csak másodlagos kérdés ahhoz képest, hogy jogszerű vagy nem jogszerű információgyűjtés zajlik-e. És 2010 óta Magyarországon jogellenes információgyűjtés nem volt, tette hozzá Gulyás.

Kiderült az is, hogy egyelőre nem merült fel az ingyenes parkolás ismételt bevezetése. Elmondta azt is, hogy jelenleg hárommillió Pfizer-vakcina van az országban, és folyamatosan érkezik, de van még egymilliónyi Modena és Janssen is, és kétmillió Sinopharm. De a beadott vakcinák kétharmada most Pfizer.