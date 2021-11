Hat hónapos rekord: 132 új áldozata van a járványnak

Május elején fordult elő utoljára, hogy egy nap alatt olyan sok új áldozata legyen a járványnak, mint a csütörtöki jelentésben: 132. Most már közel százan halnak meg nap mint nap.

A kórházi betegek száma az elmúlt időszakhoz képest kisebb mértékben növekedett (4830-ról 4990-re), de ebben sajnos a magas halálozás is közrejátszhat. Az adatokból nem derül ki, hogy az elhunytak közül mennyien voltak kórházban, de feltételezhető, hogy a jelentős többségük. Az biztos, hogy két hét alatt háromszorosára nőtt a kórházi betegek száma, és egyelőre nem látni a negyedik hullám csúcsát. 488-an vannak most lélegeztetőgépen, itt is meredek növekedés látszik.

Hogy lehetnek megint ilyen súlyosak a kórházi adatok? Itt vettük sorra az okokat néhány napja.

Ami a vírus terjedését illeti, most majdnem minden negyedik teszt pozitív (22 százalék), ami nagyon magas arány, de hosszú növekedés után kissé visszaesett a görbe. A következő napokban, de inkább a jövő hét elején meglátjuk, ez tartós-e.

Nagyon lassan, de növekszik az első oltásra jelentkezők száma, míg a harmadik oltásnál látványosabb az emelkedés.

További adatok, hosszú távú trendek a 444 járványoldalán.

Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA