Idei mélypontjára zuhant a forint árfolyama a csütörtöki kereskedésben, egy euróért 363,95, egy dollárért 317, egy svájci frankért 345,1 forintot kértek. A 24.hu beszámolója szerint a hét eleje óta a forint 1,4 százalékot gyengült az euróval, 1,6 százalékot a svájci frankkal, és 2,2 százalékot gyengült a dollárral szemben.

A Portfolio elemzése szerint a devizapiaci kilátások sem kedvezők. A KSH októberi gyorsjelentése szerint az infláció a vártnál jóval magasabban alakult, a pénzromlás 6,5 százalékos ütemének hatására mínusz 4,7 százalékpontra esett vissza az alapkamat és az infláció különbsége, ami a lap szerint komoly sérülékenységi tényező. Az infláció elszabadulását az alapkamat jelentős emelése fékezhetné csak meg.



A kamatokról döntő Monetáris Tanács amúgy részben a kormány szándékaival szemben is a nyáron kamatemelési ciklusba kezdett, legutóbb októberben emelték meg az alapkamatot. De amikor az MT elindította a kamatemelési ciklust, a reálkamat (az alapkamat és az infláció különbsége) még csak mínusz 4,5 százalékpont volt. Az első kamatemelések hatására ez átmenetileg mínusz 3,4 százalékpontra emelkedett, de most az infláció a vártnál nagyobb mértéke miatt már alacsonyabb annál a szintnél is, mint aminél az MT belekezdett a kamatemelési ciklusba.