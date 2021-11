Turi György évekkel ezelőtt elismerte: „Egerszegi Krisztina is kapott pofonokat. Más is”

„Egerszegi Krisztina is kapott pofonokat. Más is. Elismerem, ha szükségét éreztem, eljárt a kezem, de csakis a sportolók érdekében. Nevelési célzattal. Ne úgy képzelje el, hogy ütöttem-vertem ezeket a gyerekeket. Azok az el-elcsattanó pofonok szükségesek voltak, és ezt még Niki is elismerte. Természetesen ma már más világ van, a társadalom szigorúbban ítél meg egy-egy ilyen esetet, szóval ezt a módszert kiiktattam a pedagógiai eszköztáramból”

- nyilatkozta Turi György úszóedző a Blikknek még 2013-ban. Szepesi Nikolettre utalt, aki akkoriban megjelent könyvében szexuális erőszakkal vádolta a masszőrjét, és állítása szerint erről Turi is tudott. Az edző ezt tagadta, és azt mondta, nem olvasta Szepesi könyvét, mert

„vallásos ember, szigorú erkölcsökkel”, és nincs erre szüksége. A masszőrrel szembeni vádakat is visszautasította, mondván, „Niki fantáziál”.

Turi György 2016-ban Fotó: Marjai János/MTI/MTVA

Az elmúlt napokban sorra álltak elő Turi egykori tanítványai, hogy az edző erőszakos, megalázó módszereket alkalmazott. Legutóbb Reményi Diána nyilatkozta, hogy Szepesi akkora pofonokat kapott, hogy a második emeletről is hallották. Elmondása szerint a tizenéves lányokat rendszeresen mérlegre állította a többiek előtt, és ha húsz dekát híztak, közölte velük, menjenek haza röfögni.

Bár Turi 2013-as szavai szerint szükséges, el-elcsattanó pofonokról volt szó, Kiss Noémi író, egykori úszó szerint előfordult, hogy Turi berángatott egy fiút a vécébe, majd ott agyba-főbe verte. Most erőszakról beszélt Cseh László is, aki nyolc éve még aláírt egy nyílt levelet arról, hogy nem létezett fizikai terror.

Az egykori tanítványok közül Kozma Dominik, Szepesi Nikolett és Dara Eszter is megszólalt már. Utóbbi állítása szerint Turi zaklatta is őt, Pekingben maga mellé ültette, és puszilgatni kezdte a nyakát.

A Magyar Úszószövetség elnöksége csütörtökön tárgyalja Turi ügyét, aki egyben a szövetség szakmai alelnöke is.