Turi György felfüggesztette tevékenységét az úszószövetségben, kivizsgálják az úszókat ért bántalmazásokat

Turi György mesteredzõ a Kőér utcai sportuszodában tartott sajtótájékoztatón 2015. október 1-jén Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Turi György felfüggesztette alelnöki tevékenységét a Magyar Úszó Szövetségben (MÚSZ) - tudatta az MTI-vel a szövetség csütörtök délután.

A MÚSZ egyúttal arról is tájékoztatta a hírügynökséget, hogy Turi György edzői munkásságát kivizsgálandó öttagú bizottságot állítanak fel. A vizsgálat lezárultáig Turi önként felfüggesztette tevékenységét a szövetségben.

A vizsgálóbizottság meghallgatja majd valamennyi érintettet, és jelentést készít a történtekről. A MÚSZ hamarosan tájékoztatja a közvéleményt a bizottság összetételéről és a munka menetrendjéről.

Turi „munkamódszereiről” az elmúlt hetekben többször cikkezett a sajtó és azon keresztül több válogatott sportoló is. A csütörtöki bejelentés annyiban nem váratlan, hogy a MÚSZ előre jelezte: az esedékes elnökségi ülésen meghallgatják az edzőt.

A mostani bejelentést megelőzően, az elmúlt néhány napban, egymás után álltak elő Turi egykori tanítványai, hogy az edző erőszakos, megalázó módszereket alkalmazott.

Ahogy arra csütörtöki összeállításukban kitértünk, Turi egy 2013-as interjújában már egyszer elismerte, hogy olykor felpofozta a rábízott sportolókat. Összegyűjtöttük, kik állították eddig azt, hogy Turi György bántalmazta őket:



1. Cseh László

A 37 éves Cseh László utolsó olimpiája után adott interjút a 24.hu-nak, ahol arról is beszélgettek, hogy a sportoló miért hagyta ott a Kőbánya SC-t és Turi Györgyöt, a korábbi edzőjét. Ez volt az első alkalom, amikor Turi neve mellett felmerült a fizikai erőszak.

„[Ha nem jött össze valami] akkor jött az ordibálás, a büntetés. Gumikötelezés közben koki a farúddal. Ha nem úszod meg a szintidőt, akkor ugyanez a vízben. Képzeld el, amikor becsapsz 186-192-es pulzussal és puff a fejedre. De ennél is rosszabb a lelki terror. Mert abban éltünk, ez nem kérdés” - mondta Cseh László.



Azt mondta, hogy a kőbányai uszodában, ahol Turi György volt az edző, nem volt olyan edzés, amikor valaki ne sírt volna, amit ő úgy értelmezett, hogy az edző mindáron meg akarta törni őket.

„Turi azt a szemléletet vallotta: ha sikerül megtörni a versenyzőt, onnantól kezdve nem lesz önálló gondolata, avagy gondolkodás nélkül csak azt csinálja, amit én mondok neki. Ha megtörik, teljesen átadja magát, és csak így lehet a maximális teljesítményt kihozni belőle, így lehet biztosan eredményt elérni.”

Turi György az interjú megjelenése után tagadta, hogy fizikai erőszakot vagy lelki terrort alkalmazott volna.

„A gumikötelezés bonyolultabb feladat annál, mint ahogy azt elképzelnénk. Nem elég erősen és gyorsan rángatni, az úszómozdulatot kell közben szimulálni. Ha ez nem elég pontos, akkor az edző, mivel kézzel nem tud odakapni, mint a karmester, egy pálcával mutat oda, ahol biccen a technika. Előfordulhatott, hogy rákoppintottam a kezére, akár a fejére is, ez tucattörténet a sportágban, de sohasem ütöttem meg” - nyilatkozta.



2. Kozma Dominik

Nem sokkal a Cseh László-interjú után Kozma Dominik is reagált az uszodában történt bántalmazásokra a Blikknek. A világbajnoki bronzérmes Kozma 2014-ig úszott a Kőbánya SC-ben.



„Sajnos a legtöbb helyen nem úszókat, katonának nevelnek. A magyar úszósport még mindig ott tart, hogy a túlterhelésben hisz, aztán az ebből fakadó sérülések után semmilyen felelősséget nem vállal a klub, az edző. Nagyjából érzed, mikor van az a pont, amikor az edzés már nem visz előre, de a kiabálást ugyanúgy megkapod. Volt, hogy a hajánál fogva húzta ki az edző az úszót a vízből, sajnos ilyet is láttam. Az esetemben időnként a családi problémáinkat fűzték össze a teljesítményemmel, és utána megkaptam, hogy minden azért van, mert gyenge vagyok. Ebből a módszerből kijöhet egy-egy Egerszegi Krisztina vagy Cseh László, a kérdés, hogy ennek mi az ára. Gyermekek ezreiről van szó, és csak nagyon kevesen jutnak el arra a szintre, hogy utólag talán azt mondják, megérte” - mondta.

3. Kiss Noémi

A Cseh- és Kozma-interjú után Egerszegi Krisztina egykori sporttársa, a kétszeres világbajnok Kiss Noémi beszélt Turi György edzési módszereiről a Blikknek.

„Tehetségként kerültem a Spartacusba, Kiss László volt a vezetőedző, Turi a segítője. Kiss sosem alkalmazott testi fenyítést, de elképesztő kemény edzésadagot írt elő. Ha valaki nem teljesített megfelelően, akkor jött Turi, a piszkos munkát ő végezte el. Az is előfordult, hogy berángatott egy fiút a vécébe, majd ott agyba-főbe verte” - mondta.



Az egykori úszónő azt mondta, hogy a mai napig nem dolgozta fel a történteket, egy Facebook-csoportban gyakran beszélnek arról, min mentek át az uszodában, de álmodni is szokott róla.

„Egerszegi Krisztina edzőtársa voltam, együtt féltünk, sírtunk, rettegtünk a tréningeken, próbáltuk kezelni a magunk módján a helyzetet. Még az is enyhített a fájdalmunkon, hogy az edzőkre gúnynevet akasztottunk. Ha így hívtuk őket egymás között, az már vigaszt jelentett.”



Kiss Noémit azért lepte meg Cseh László vallomása, mert azt hitte, az ő gyerekkorában megszokott verés a nyolcvanas-kilencvenes évekre eltűnt az uszodákból. Kiss szerint Csehnek korábban az úszószövetség elnökségi tagjaként módja lett volna felvetni ezt a témát, és “a szövetségi kapitány Sós Csaba sem beszélt, pedig dolgozott együtt Turival, és ismerte a módszereit.”

4. Szepesi Nikolett

Szepesi Nikolett olimpiai ezüst- és bronzérmes úszónő 2013-ban a könyvében (Én, a szexmániás) vallott arról, hogy az úszószövetség masszőre, Bacsa István (Kicsi bácsi) szexuálisan zaklatta a kezelések alkalmával őt és társait. Cseh László vallomása után most ismét előállt, alátámasztotta a Cseh által elmondottakat, remélve, hogy végre neki is elhiszik, ami történt.

„Ha azt kérdezik, hogyan léptem túl mindezen, igazából sehogy. Soha nem feledem azokat a pofonokat. Ez egy vissza-visszatérő téma lesz az egész életemben. Nyilván sérült a lelkem, bár pszichológus sosem látott. Pedig tizenkilenc évesen, egy karácsonyi edzés alkalmával én magam kértem Gyuri bácsitól segítséget, szerettem volna elmenni egy szakemberhez, de azt mondta, nincs rá szükségem. Azóta sem mentem el. Talán sosem tudunk túllépni ezeken a traumákon, mindig bennünk él majd az emlékük. Engem molesztáltak, de utólag már azt tudom mondani, örülök, hogy ennyivel megúsztam, és nem okoztak nagyobb kárt bennem. Igyekszem feldolgozni a történteket, és a gyógyulásban nekem is segítség, hogy most többen felemelték a szavukat” - nyilatkozta a Blikknek.



5. Dara Eszter

Dara Eszter Európa-bajnok és kétszeres olimpikon úszó fogalmazta meg az eddigi legkeményebb vádakat Turi Györggyel szemben.



„Tizennégy éves voltam, amikor 2004-ben Amerikába utaztunk edzőtáborba. Ott kint azt mondta Turi, hogy ne menjek az idősebb lányok, Reményi Dia és Risztov Éva szobájába, mert esetleg rávesznek arra, hogy ne eddzek olyan keményen, de azért bementem hozzájuk. Másnap az edzésen Gyuri bá’ kihívott a vízből az egyik feladatnál, mert szerinte nem úgy válaszoltam neki, ahogy elképzelte, és szájon vágott. Ez volt az első sokkoló élményem. Tizennégy évesen kaptam tőle egy jókora pofont” - mondta az Indexnek egy interjúban.



Dara Eszter azt mondta, hogy ezt az egy-két fülest még elnézte, de az rázta meg igazán, ami 2008-ban a pekingi olimpián történt:

„A versenyem előtti napon Turi behívott a szobájába, leültetett maga mellé az ágyra, olvastam azt a papírt, amit a másnapi számmal kapcsolatban adott nekem, majd azt éreztem, hogy elkezdi puszilgatni a nyakamat. Megdöbbentem, aztán csak annyit mondtam, hogy Gyuri bá’, ezt nem kéne, majd felálltam, és kimentem a szobából. Utána még egyszer megpróbálta, de aztán már be sem léptem a szobájába.”



Dara azért nem beszélt erről még az édesanyjának sem, mert azzal zsarolták őket, hogy ha ellenszegülnek, akkor nem kapnak fizetést.

Az úszónő állítása szerint Turi a nőket rendszeresen meg is alázta, lenézte.

„Állandóan azt hajtogatta, hogy mi senkik vagyunk, nincs semmilyen eredményünk, mit képzelünk mi magunkról, csak egy szavába kerül, és kivágnak minket a Szpariból, és vége a pályafutásunknak. (...) Nőként is megalázott minket. Nőnapkor azt mondta, nem ünnepeljük a nőnapot, mert csak az a nő, aki már anya és feleség. Addig nem számítunk nőnek. Voltak ilyen furcsa dolgai… Úgy bánt velünk, mint a játékszereivel, hol elővett, hol félretett bennünket, ahogy épp a kedve tartotta. Ha eredményt hoztunk, jók voltunk, ha nem, ránk se nézett” - mesélte.

Az is gyakori edzői bántalmazó módszer, hogy a sportolók fájdalmai ellenére az edzők túlhajszolják őket. Ez történt Dara Eszterrel is.

„Nekem például vállműtétem is volt miatta. Amikor szóltam neki, hogy fáj a jobb vállam, nem azt mondta, hogy pihenjek, hanem még ráadásul az utolsó adagot a legnehezebb úszásnemben, pillangón kellett végigúsznom. Be is krepáltam tőle. Meg kellett operálni a jobb vállamban a rotátorköpenyt. Utána még gyógyulni sem hagyott, két hét elteltével bejött a tornaterembe, megkérdezte, hogy mit szimulálok, táppénzcsaló vagyok meg minden. Azóta sem tökéletes a jobb vállam. Voltak fura dolgai.”

6. Reményi Diána

Az eddig jelentkezett utolsó áldozata, Reményi Diána egy csütörtökön megjelent cikkben beszélt a Blikknek az őt ért megaláztatásokról és verbális bántalmazásokról, amik miatt már 21 évesen 2007-ben abbahagyta az úszást.

„Mindnyájunkat bántalmazott, főleg verbálisan. Engem sosem ütött meg, az ilyen emberek tudják azért, kivel mit tehetnek meg. Szepesi Niki viszont többször kapott akkora pofonokat, amiket a második emeletről is hallottunk” - mondta.

Reményi szerint Turi napi szinten alázta meg a nőket.

„Az edzéseken például rendszeresen az egész csoport előtt állított mérlegre minket, és ha húsz dekát híztunk, akkor közölte, menjünk haza röfögni. Képzelheti, egy tinédzser lányra ez milyen hatással van. Mindannyian küszködtünk étkezési zavarokkal, bulimiával, de nem foglalkozott vele. Miközben az edzőtáborban marhapörköltet ettünk, mert az volt a masszőr kedvence.”

Reményi Diána szerint Turi György tízből kilenc tehetséges sportolót tönkretett.



Turi György az ellene felhozott vádakra a 24.hu-nak reagált egy nagy interjúban.

„Az vesse rám az első követ, aki abban a korban szocializálódott, a nyolcvanas évektől gyerekekkel foglalkozott, és olykor, ha erős indoka akadt rá – mert eltört volna a gyerek lába, betört volna a feje, ha az uszodában baromkodik, a vizes kövön elesik, vagy egyéb fegyelmezetlenségekről már ne is beszéljünk –, nem kevert le egy-egy nyaklevest, vagy nem emelt ki a vízből senkit a manapság elfogadhatónál erőszakosabban. De könyörgöm: az egy-két kirívó esetből ne általánosítsunk! Mindezt a kattintásért és a lájkért. Azért nem jó, ha erre X, Y, Z évtizedek távlatából, egy teljesen más korban visszaemlékezik, mert ma ez már megengedhetetlen. Ha ma ránézek a gyerekre, és elordítom magam – ami az uszodában elkerülhetetlen, hiszen a versenyző feje a víz alatt van, szinte semmit sem hall –, mert éppen lefordul hamarabb, vagy éppen ahhoz van kedve, hogy húzza magát a kötélen, csaljon, én máris lelki terroristává válok. Más világot élünk.” - mondta általánosságban az ügyről Turi.

Az interjú során konkrét vádakra is kitértek, például Cseh László állítására, miszerint bottal verte az úszók fejét, és arra, hogy megütötte Szepesit.

„Igen, volt bot, pálca. De ez is olyan hír, mint az, amikor Moszkvában Mercedeseket osztogattak, majd kiderült, hogy nem Moszkvában, hanem Vlagyivosztokban, nem Mercedeseket, hanem Zsigulikat, és nem osztogattak, hanem fosztogattak. A partról valóban azzal ütöttem a gyerek könyökét, ha nem emelte elég magasra, vagy kólintottam fejbe, ha mélyen lógatta azt, és ugyanígy javítottam a hibát gumikötelezés közben is. De nem azért ütünk, hogy fájjon, hanem, hogy figyeljen már oda, mert hiába kiabál az ember, a víz alatt nem érteni semmit, gumikötelezés közben meg a kezével a vas miatt nem tud odanyúlni az edző. És igen, bevallom azt is, megütöttem egy lányt is. Szepesi Nikit. Nyakon vágtam.”

Azt viszont tagadta, hogy Dara Eszterhez szexuálisan közeledett volna.

„Ezt komolyan gondolja, hogy egyáltalán megkérdezi? Ne vicceljen! Eszter a nevelt fiamnak volt a barátnője. Három éven keresztül ott ült a családi asztalnál, együtt nyaraltunk, jártunk kirándulni.”

Nem az első

A most kirobbant esetek messze nem az elsők az úszószövetség történetében:

Ezen ügyek nyomán az úszószövetség 2016-ban elkezdett kidolgozni egy gyermekvédelmi szabályzatot, felállítottak egy fegyelmi bizottságot, hogy a gyerekek vagy szüleik közvetlenül tudják jelezni, ha bántalmazást tapasztalnak. Danks Emese, a MÚSZ gyermekvédelmi szakembere a 444-nek egy interjúban arról beszélt, hogy határozott változást értek el az úszószövetségben, és sok bántalmazás már csírájában elfojtódott, és Wladár Sándor, az új elnök szívügyének érzi a bántalmazások megállítását.