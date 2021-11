Egy doboz cigi árát lehet megspórolni a benzinkutaknál a hatósági árral, ami a fuvarozók gondjait nem oldja meg, ellenben az olajcégek sem túl dühösek

Összességében hangulatjavító és politikailag jól kommunikálható intézkedésként értelmezhető, hogy az Orbán-kormány 480 forintban maximálta a 95-ös benzin és a gázolaj árát november 15-től három hónapig. Egy teletankolás pár ezer forinttal lesz olcsóbb, a fuvarozók problémáját nem oldja meg, a kenyér nem lesz tőle olcsóbb a boltokban, viszont az olajtársaságoknak sem fog összességében annyira fájni, hogy azt igazán megérezzék. Ugyanakkor tény, hogy a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a benzin hatósági áras legyen, ami azért jelzi, hogy Magyarország egy méretesebb gazdasági válság küszöbén áll vagy már igazából benne is van.

A fogyasztók oldaláról megközelítve: csütörtökön az egyik budapesti benzinkútnál 28 ezer forintba került egy 55 literes tankolás 503 forintos áron. Ha hétfőn is ott tankolnék, már a 480 forintos hatósági áron, akkor 26 400 forintot fizetnék, tehát nyernék kemény 1500 forintot. Egy Rama margarin 600 forint, tehát 2 és fél dobozzal több vajat tudnék venni a benzinkútnál megspórolt pénzből. De egy doboz cigi is nagyjából ennyiből jön ki. Persze vannak olyan kutak is az országban, ahol 550 forint körül volt egy liter 95-ös benzin, ott tehát valamivel többet lehet megtakarítani.

A legnagyobb hazai olajpiaci szereplők péntek délelőtti közleményéből is az derül ki, hogy nem is igazán a 480 forintos hatósági ár fáj nekik, inkább azt sérelmezik, hogy a kormány nem tárgyalt velük. A Magyar Ásványolaj Szövetség ugyanis csak annyit közölt, hogy a bejelentett ármaximálás megválasztott szintje hatással lehet az érintett vállalkozások éves teljesítményére. Az elszenvedett veszteségek pedig kihathatnak a tervezett beruházások megvalósítására is. Annyit azért odaszúrnak az Orbán-kormánynak, hogy ha valódi és tartósabb megoldást kerestek volna, akkor a jövedéki adót vagy az áfát is csökkenthették volna.

Mindenesetre a közlemény hangneme nem arról tanúskodik, hogy az olajpiaci szereplők a kardjukba dőltek volna. Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője csütörtökön úgy számolt, hogy ennek a kormányzati bejelentésnek a Molra gyakorolt negatív hatása az olajár függvényében 120-180 millió dollár között alakul. Ez akár 40-60 milliárd forint is lehet. Ugyanakkor például még augusztusban derült ki, hogy 2021 második negyedévben is jelentősen növelte a bevételét az olajcég: az 505 milliárd forintot meghaladó első féléves EBITDA (kamat, az adók, és az értékcsökkenés előtti üzemi eredmény) több mint kétszeresen múlta felül a tavalyi azonos időszak eredményét. A két számot összehasonlítva nagyon úgy tűnik, hogy a Mol nem ettől a hatósági ártól fog becsődölni. Persze ha a most rögzített három hónapnál végül tovább érvényben marad a 480 forintos szint, akkor vélhetően az elég jelentős lobbierővel rendelkező olajipari szereplők is erélyesebb hangvételű közleményt fognak megfogalmazni.

Ami pedig a nagyfogyasztókat illeti: a fuvarozók persze apró, pozitív lépésnek tartják a hatósági áras gázolajat, de a nagyjából 30 forintos csökkenés szerintük nem kompenzálja az idei 100-200 forintos drágulást. Az árak teljes elszabadulását átmenetileg ugyan gátolja, de szintén inkább az adók mérséklésében látták volna a megoldást.

Kérdésünkre a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) azt válaszolta, hogy szerintük az üzemanyagár felső határának rögzítése átmenetileg juttatja levegőhöz a közúti fuvarozókat, de összességében nem oldja meg az ellátási lánc gerincét jelentő szállító cégek problémáit. A gázolaj ára ugyanis egy bő év alatt 200 forinttal emelkedett literenként, a 480 forintos plafon még mindig 100 forinttal haladja meg a 2021. januári árat. Mivel a közúti áruszállítás három fő költségelemének – üzemanyag, útdíj és bérek – mindegyike folyamatosan növekszik, az üzemanyagár befagyasztása az MKFE szerint inkább csak arra alkalmas, hogy rövid ideig, a most kihirdetett 3 hónapig tervezhetőbbé váljon legalább ez a költségelem, és azok a cégek, amelyek a működésképtelenség határán voltak, most megpróbálják újrarendezni a soraikat. Úgy látják, hogy a fuvardíjak 10-25 százalékos emelése elodázhatatlan, még akkor is, ha az üzemanyagár felső határa tartósan 480 forintban lenne rögzítve.