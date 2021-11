Az osztrák-magyar határátlépési feltételek enyhítését kéri a kormány

Levélben kérte az osztrák-magyar határátlépési feltételek enyhítését Burgenland tartományi elöljárójától - közölte Nagy István agrárminiszter szombaton, a Facebookon közzétett videójában.



Hans Peter Doskozilnek azt javasolta, hogy tegyék lehetővé az oltott és magas ellenanyag-szinttel rendelkező magyar munkavállalók számára a szabad belépést Ausztria területére.

A miniszter összefoglalója szerint Ausztria a napokban megváltoztatta a magyar munkavállalók belépési szabályait, ami jelentősen megnehezíti a magyar állampolgárok átlépését a határon, rossz esetben teljesen ki is zárja azt. Az új intézkedések ugyanis olyanok átkelését is megnehezítik, akik a koronavírus elleni vakcinával oltottak és magas ellenanyag-szinttel rendelkeznek.

Nagy István kiemelte, hogy az oltással rendelkező magyar munkavállalók rugalmas határátkelése nemcsak Magyarország és a magyar munkavállalók, de Ausztria és az osztrák polgárok érdeke is. Az agrárminiszter bízik abban, hogy kérésére minél hamarabb pozitívan reagál majd a tartomány vezetősége. Hozzátette: az ingázók szabad mozgására vonatkozó több enyhítő intézkedést is láttunk már Európán belül a közelmúltban. Erre vonatkozóan nyomatékosan kérte Burgenland elöljáróját, hogy tegye lehetővé az oltott és magas ellenanyag-szinttel rendelkező munkavállalók belépését Ausztria területére. A koronavírus-járvány nem ismer határokat, így ennek tudatában a lehető legjobb tudásunk szerint kell intézkedéseket hozni a fertőzésszámok növekedésének megakadályozásáért, tette hozzá a miniszter.

A magyar kormány alkupozícióját elképzelhető, hogy gyengíti majd, hogy az elmúlt hetekben Magyarországon meredeken elszabadult a járvány, ám ennek ellenére sem jelentettek be semmiféle jelentősebb korlátozást vagy szigorítást. Ehhez képest éppen a napokban jelentették be, hogy Felső-Ausztria tartományban gyakorlatilag karanténban kerülnek azok, akik nem oltottak, és a kancellár szerint nem elképzelhetetlen, hogy országos szintre terjesszék ki ezt az intézkedést. (via MTI)