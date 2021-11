Bolsonaro 90 százalékkal (!) vágta meg a tudományra szánt állami forrásokat

Brazil kutatók attól tartanak, hogy teljesen odalehet a tudományos élet jövője az országban, miután az ország szélsőjobboldali elnöke, Jair Bolsonaro radikálisan, 90 százalékkal csökkentette a tudomány finanszírozására szánt szövetségi forrásokat.

A Times Higher Education-nak nyilatkozó brazil szakértők attól tartanak, hogy a nagyon jelentős megszorítás hatására kutatók sora fogja elhagyni az országot.

A nemrég aláírt törvény értelmében mintegy 600 millió realt, azaz mintegy 35 milliárd forintnyi forrást csoportosítanak át más minisztériumoknak a tudományos, technológiai és innovációs minisztériumtól. Az egyik brazil tudományos szövetség elnöke, az egykori oktatási miniszter Renato Janine Ribeiro elmondása szerint a minisztériumnak juttatott forrás jelentette a különféle állami intézmények kutatási alapjainak nagy részét, ezért arra lehet számítani, hogy számos végzős hallgató és fiatal kutató külföldre fog menni.

Rio Grande do Sul szövetségi egyetem egyik vezetője, Jefferson Cardia Simões elmondása szerint a megvonás annyira az utolsó pillanatban jött, hogy nem is tudják, honnan lesz forrásuk arra a 8000 kutatási projektre, amit korábban már támogatásukról biztosítottak, és hogy lesznek kutatói laboratóriumok, melyeknek le kell majd állniuk, mivel nem lesz forrás a fenntartásukra.

Simões összefüggést lát a döntés, illetve aközött, hogy Bolsonaro ideje alatt érezhetően tudományellenes lett a hangulat, szerinte most az egész brazil tudományos közösség ellen zajlik támadás.

Az Campinas Egyetem egykori rektora, a fizikus Marcelo Knobel is arról beszélt, hogy a kutatók legnagyobb reménye jelenleg, ha Bolsonaro megbukik. A cikk hozzáteszi, hogy ugyan októberben egy szenátusi bizottság azt javasolta, hogy Bolsonaro ellen kilenc ügyben lehetne eljárást indítani, ugyanakkor valószínűbb, hogy a jövő októberi választásokig az elnök a helyén marad.

Knobel elmondása szerint a kutatók kétségbeesetten próbálták megmagyarázni az elnöknek a tudomány és a technológia fontosságát az ország jövője szempontjából, de nem mentek sokra. A volt rektor beszélt arról is, hogy próbálnak nemzetközi támogatást is szerezni ügyük mellé, de ha a kormány a klímaváltozás ügyében is figyelmen kívül hagyja a nemzetközi közösség véleményét, nem tartja valószínűnek, hogy ebben az esetben máshogy tennének majd.