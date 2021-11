Jogerősen felmentették az amerikai férfit, aki 24 évet ült egy téves ítélet miatt börtönben

Jogerősen is felmentették azt észak-karolinai férfit, aki egy téves ítélet miatt töltött 24 évet börtönben, írja az AP. Dontae Sharpe-t egy olyan gyilkosságért ítélték el, amit nem ő követett el. Már 2019-ben kiengedték a börtönből, most pedig az amerikai állam kormányzója jogerősen is kimondta, hogy ártatlan, ezzel jogosulttá vált arra, hogy akár 750 ezer dolláros kártérítési eljárást indítson.

Roy Cooper kormányzó arról beszélt pénteken, hogy Sharpe és a hozzá hasonlóak, akiket hibásan ítéltek el, megérdemlik, hogy ezt az igazságtalanságot a nyilvánosság előtt is elismerjék.

Sharpe 19 éves volt 1995-ben, amikor életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték egy 33 éves férfi, George Radcliffe meggyilkolása miatt. Radcliffe-t egy drogüzlet közben ölték meg, és Sharpe végig kitartott amellett, hogy ártatlan. Egy 2019-es interjúban elmondta, hogy hite, illetve a tudat, hogy ártatlan vezette arra az elhatározásra, hogy nem fogadott el enyhébb büntetést cserébe azért, hogy felvállalja a gyilkosságot.

Sharpe pénteki online sajtótájékoztatóján azt mondta, el sem akarta hinni, amikor az ügyvédje felhívta a hírrel. Hozzátette azt is, hogy azokra gondol most, akik éjszaka miatta virrasztottak az utcákon.

Az ügyészség annak idején többek között egy 15 éves lány tanúvallomására épült, aki előbb azt mondta, hogy látta, ahogy Sharpe megöli Radcliffe-ot, de később megváltoztatta a vallomását, és közölte, hogy jelen se volt a lövöldözés idején. Arról is beszélt, hogy a nyomozók szavainak hatására beszélt az első vallomása idején.

Sharpe azonban hiába próbált új tárgyalást elérni, egészen addig, míg egy egykori állami igazságügyi orvosszakértő nem tanúsította a bíróság előtt, hogy az ügyészség elképzelése a lövöldözésről a tudomány állása szerint teljesen irreális volt. A bíró ekkor új tárgyalást rendelt el, és Sharpe 2019 augusztásban szabadulhatott, míg az ügyészség közölte, hogy nem akarnak új tárgyalást elérni.

Az egyik legbefolyásosabb fekete polgárjogi szervezet, a NAACP régóta küzdött Sharpe szabadon engedéséért, és az utóbbi időszakban több virrasztást is szerveztek, hogy a kormányzó kegyelmezzen meg a férfinak, aki ezzel jogosulttá válhat a kárpótlás igényléséért.

Sharpe arról beszélt pénteken, hogy folytatni fogja a küzdelmet az igazságtalanul bebörtönzött emberek ügyében: „A szabadságon nem teljes, amíg továbbra is vannak jogtalanul elzárt emberek a börtönökben, és amíg még vannak emberek, akik továbbra is felmentésre várnak. ”