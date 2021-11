Elhunyt Wilbur Smith, dél-afrikai bestseller író

Életének 88. évében szombaton meghalt Wilbur Smith dél-afrikai író, jelentették be az író hivatalos weboldalán.

A közlemény szerint Smith fokvárosi otthonában, váratlanul hunyt el.

Fotó: HAIDER SHAH/AFP

Az 1933-ban Zambiában (akkori nevén Észak-Rodéziában) született író nevéhez számos, Afrikában játszódó kalandregény fűződik, több könyvét meg is filmesítették, többek között Burning Shore (magyarul: Lángoló part) című, nagy sikerű bestsellerét. Első regényét 1964-ben publikálta, When the Lion Feeds (magyarul: Amikor az oroszlán zabál) címmel. (MTI)