Lehetne mindennek hatósági ára? - A benzinkutaknál végre már nem kell számolgatni

Bevallom, engem mindig is bosszantott, és nem is igazán értettem, hogy az miképpen fordulhat elő, hogy mondjuk megyek Budapestről a Balatonra kocsival, és az egyik autópálya melletti benzinkúton ennyi volt a 95-ös benzin literje, a következőnél pedig nem annyi, mint az előzőnél. Teljesen össze voltam zavarodva. Most akkor én hol tankoljak? Hallottam olyan drámai esetről is, hogy valakinek néha Balatonszemesről megérte Székesfehérvárig menni egy tankolásért. Na, hétfőtől ennek a bábeli zűrzavarnak vége.

A balatonszemesiek tankolhatnak Balatonszemesen (ha lenne benzinkút), a nyékládháziak pedig Nyékládházán, mert az Orbán-kormány hosszas számolgatás, mérlegelés és tipródás után meglépte, amitől oly sokáig ódzkodott: 480 forintban maximálták a 95-ös benzin és a gázolaj árát november 15-től három hónapig. A magyar családok biztonsága érdekében. Ezek most nagy napok: a nyugdíjasok megkapták a nyugdíjprémiumot, Orbán Viktort tizenhetedszer is megválasztották a Fidesz elnökének, a benzin pedig hatósági áras lett.

Végre nem kell számolgatni és nézni, hogy hol éri meg tankolni, hiszen szinte valamennyi benzinkúton 480 forint a benzin (olcsóbb lehet, de drágább nem). Lehetnek-e ennél nagyobb biztonságban a magyar családok? Aligha. Viszont a Gazdasági Versenyhivatal munkatársait kicsit sajnálom, a benzinkutasok kormányzati parancsra fényes nappal kartelleznek, de nem tehetnek semmit.

Három benzinkutat kerestem fel hétfő délelőtt, megtekinteni a történelmi napot, amikor a kereslet-kínálat piaci mechanizmusainak a hatósági árral megálljt parancsoltak.

Kár lenne tagadni, hogy a magyar családok immár nem forognak veszélyben. A BAH-csomópontnál nincs roham az olcsóbb benzinért, de azért sikerült olyan autóssal beszélni, aki pénteken direkt azért tankolt kevesebbet, mert tudta, hogy hétfőn már olcsóbb lesz a dízel. Most konkrétan 42 litert tankolt 20,1 ezer forintért. Több, mint ezer forintot spórolt. A következő kuncsaft egy független taxis vállalkozó volt, aki már jól ismeri a hatósági árat, hiszen neki a fuvardíjat is központilag döntik el. Keveset tankolt, ezért keveset spórolt. Viszont tőle tudom meg, hogy az Auchan benzinkútnál csak 477 forint a benzin. Ettől megint összezavarodtam. Hát ezt szabad? Olcsóbbért adni, mint amennyit az Orbán-kormány mond? Mi ez a fene nagy szabadosság? Mi lesz ennek a vége?

Fotó: Vég Márton

Miközben villamossal a következő kúthoz igyekeztem, megnézni, hogy ott már biztonságban vannak-e a magyar családok, azon tűnődtem, hogy minek lenne még klassz, ha hatósági ára lenne. Miért csak a benzint, elvtársak? Például a lakásárakat is érdemes lenne fontolóra venni. Bosszantó, hogy a vevő és az eladó alkudozik. Az Orbán-kormány pedig ezt tétlenül nézi. A turizmusban is elszabadultak az árak, a magyar családoknak egyre többet kell fizetniük, ha egy éjszakát egy NER luxusszállodában akarnak tölteni. Nem kéne itt is megállapítani egy felső határt?

A következő benzinkútnál a Déli pályaudvar közelében konkrétan nincs senki, úgy látszik, pillanatnyilag elriaszthatta a hatósági ár a piacpárti autósokat. Nem lesz ennek csőd a vége? (Az illetékes minisztérium előrelátóan már gyűjti azokat a megfelelő felkészültséggel rendelkező vállalkozókat, akik készek átvenni a bajba jutott kutak üzemeltetését. Közel 2000 benzinkút működik, ezek fele pedig a négy legnagyobb piaci szereplőhöz tartozik. A Mol mintegy 500 kúttal messze piacvezető).

Néhány percet még várok, hátha egy bátrabb autós bemerészkedik, de semmi. A Széna térnél viszont tankolnak néhányan, szerencsére itt is 480 forint a benzin. A kutas szerint semmi értelme az egésznek, nem változott semmi. A céges számlára vásároló egyik ügyfél viszont elégedett: 40 litert tankolt 19,2 ezer forintért. Ez 20 ezer forint felett lett volna, ha az Orbán-kormány nem lép közbe még időben. Autópályán is sokat jár, ott ugye még drágább szokott lenni a benzin, most viszont végre bármelyiknél megállhat, a céges számla összege ugyanannyi lesz.

Valóban szép is így az élet. Nem is értem, eddig miért nem volt hatósági a benzinár? Remélem, hogy örökre így marad, és nem csak három hónapig. Viszont beugrottam egy közértbe is. Hogy ott mi volt! A kifli, a paprika, a felvágott még mindig elég drága. Nagyon veszélyes volt, menekültem is kifele. Lehetne mindennek hatósági ára?