Utolsó lehetőség, hogy visszavegyél az államtól 280 000 forintot!

A nyugdíjcélú megtakarítások után jelenleg 20%-os állami támogatás igényelhető. A jogosultak akár évi 280 000 forint SZJA-visszatérítést kaphatnak ilyen módon. Az év vége közeledtével egyre sürgetőbbé válik a helyzet: az utolsó hetekben jársz, ha még nincs ilyen megtakarításod!



Közeleg az év vége, és ezzel együtt a nyugdíjcélú megtakarítások 20%-os állami támogatásának határideje is. Ha még nincs nyugdíjmegtakarításod, akkor ez az utolsó alkalom, hogy még idén kihasználd ezt a lehetőséget. Ebben a cikkben megmutatjuk, pontosan mit kell tenned most, ha szeretnél visszakapni az államtól akár 280 000 forintot!

Kik jogosultak a 20%-os állami támogatásra?

A közelgő nyugdíjkatasztrófa problémáját az állam is felismerte, ezért már pénzzel is támogatja a saját időskorukra megtakarítókat. Ebben a támogatásban azok részesülhetnek, akik rendelkeznek a három elérhető nyugdíjcélú megtakarítás (önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíj-előtakarékossági számla, nyugdíjbiztosítás) valamelyikével. Mivel az állami támogatás valójában SZJA-visszatérítés, ezért csak azok jogosultak rá, akik fizetnek személyi jövedelemadót. Az állami támogatásra való igényt az éves adóbevallásban kell jelezni, ezt követően érkezik meg az adóvisszatérítés, évente egy alkalommal, egy összegben.

Mennyi pénzt lehet így visszakapni évente?

A támogatás mértéke az éves megtakarítás 20%-a. Egy életszerű példával élve, ha valaki havi 30 000 forintot tesz félre a számlájára, akkor az éves megtakarítása 360 000 forint: ennek 20%-át, azaz 72 000 forintot kaphat vissza az államtól évente. Az egy számlára visszaigényelhető összeg limitálva van: az önkéntes nyugdíjpénztári tagok legfeljebb 150 000 forintot, a nyugdíjbiztosítással rendelkezők legfeljebb 130 000 forintot, a NYESZ-tulajdonosok pedig legfeljebb 100 000 forintot tudnak így visszaigényelni egy évben. Aki többféle megtakarítással is rendelkezik, ő összesen maximum évi 280 000 forintot igényelhet vissza a különböző számláira.

Meddig kell beérkeznie a befizetésnek?

A szerződéskötés átfutása szolgáltatótól függően akár néhány nap alatt is megtörténhet. Jövő évben azok kaphatnak majd állami támogatást, akik még idén elindítják a saját nyugdíjcélú megtakarításukat, és év végéig teljesítenek legalább egy befizetést. A szolgáltatóhoz még idén beérkezett összegek után jár a 20%-os állami támogatás a következő évben. Bevett szokás, hogy valaki az év utolsó hónapjaiban indítja el a megtakarítását, és azonnal elhelyez a számláján egy teljes éves befizetésnek megfelelő összeget: ezáltal ő néhány hónappal később jóval több adóvisszatérítéshez juthat. Aki viszont januárig halogatja a döntést, ő már csak egy évvel később kaphatja meg az első adójóváírását.

Milyen helyzetben vannak most a családosok?

A 2022-es (választási) évben a gyermeket nevelő szülők rendkívüli adóvisszatérítésre számíthatnak. Az alkalmazottak visszakapják az egész évben befizetett személyi jövedelemadójukat (legfeljebb 809 000 forintot), de a katás vállalkozók és mások is kapnak hasonló jellegű adóvisszatérítést. Felmerülhet a kérdés, hogy ilyen élethelyzetben hogyan érdemes kezelnünk a nyugdíjcélú megtakarításokat. Fontos, hogy a bankszámlánkra érkező adóvisszatérítés azt az összeget is tartalmazza, amelyet békeidőben a megtakarítási számlájukra kaphattunk volna! Éppen ezért egy lehetséges megoldás, hogy a kézhez kapott adóvisszatérítésből „manuálisan” elhelyezzük a megtakarítási számlán a 20%-nak megfelelő összeget. Sőt, minden bizonnyal sokan lesznek, akik az egész adóvisszatérítést félreteszik és befektetik: ezzel hosszú távon több millió forinttal is növelhetik a számlaegyenlegüket.

Használd ki te is ezt a ritka lehetőséget!

Hazánkban ritkaságnak számít, hogy a gyermektelenek is közvetlen állami támogatásban részesüljenek. Ez most egy ilyen az alkalom: akár 280 000 forintot lehet visszaszerezni az államtól a saját befizetett adónkból. A támogatás hosszú távon rengeteget számít: az alábbi ábra megmutatja, hogy kezdési életkortól függően ki mennyi pénzt tehet zsebre ezzel a módszerrel!

Látható, hogy aki 30 éves korától kezdve félretesz havi 30 000 forintot, ő az SZJA-visszatérítésnek (és hozamainak) köszönhetően 4,3 millió forintnyi plusz nyereségre tehet szert mai értéken! Aki viszont 45 éves koráig vár a kezdéssel, neki is 2 millió forintot hozhat hosszú távon az állami támogatás.

Az év végének közeledtével egyre sürgetőbb a helyzet, ezért nem szabad tovább halogatni a döntést. Ha még nincs nyugdíjcélú megtakarításod, akkor csapj le most a lehetőségre! A Bankmonitor szakértői díjmentes segítséget nyújtanak számodra a legmegfelelőbb nyugdíjmegtakarítás kiválasztásában.