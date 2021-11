7 tipp, amivel felkészülve várhatod az eMAG és az Extreme Digital Black Friday akcióit

1. Elő a marokerősítővel! Már most kezdd el edzeni a csuklód és az ujjaidat, hogy minél gyorsabban tudd majd a kosárba rakni a kiválasztott termékeket. Jobb híján a stresszlabda is megteszi, az izgágább típusú vásárlóknak Pop-it stresszoldót ajánlunk!

2. Találd ki, hogy milyen eszközön szeretsz a legjobban rendelni, és legalább egy nappal előtte frissítsd, installáld az összes programot vagy appot, amit kell! Kinek hiányzik, hogy a géped vagy a telefonod magánakció keretében kezdjen el homokórázni, amikor épp egy rendelés kellős közepén vagy? Senkinek.



Fotó: Getty Images

3. Apropó: ha eddig csak az Extreme Digitaltól rendeltél, nyiss előre eMAG-fiókot ezen az oldalon, ne a regisztrációval kelljen szüttyögni. Aztán pedig töltsd le az eMAG appot is iOS-re vagy Androidra, mert ezen keresztül hamarabb lehet hozzáférni az akciókhoz. Ha pedig előre elmented a bankkártya-adataidat, azzal lerövidítheted a fizetést.



4. Ha még nincs kívánságlistád (miért nincs?!), kezdd el bejelölni a leginkább vágyott termékeidet! Így egy helyen látod őket, könnyebben tudsz tervezni a vásárlással, fontossági sorrendet állíthatsz fel, nem rendelsz véletlenül olyan terméket, ami csak hasonlít a kiszemelthez, és így tovább. Az eMAG-nál a Saját fiók menü Kedvencek pontjában találhatod összegyűjtve az elmentett termékeket.



5. Állíts be legalább három ébresztőt november 19-én reggelre! Bár még nem hivatalos a kezdés időpontja, mi reggel hétre tippelünk. Úgy állítsd be az ébresztést, hogy legyen időd még hideg vízben zuhanyozni, három kört futni a ház körül, megsétáltatni magadat a kutyával - szóval frissülj fel! Az akciók kora reggel elkezdődnek, te viszont már munkába menet úgy érezheted, hogy jól végezted a dolgod, hiszen beszerezted, amire szükséged volt.



Fotó: Getty Images

6. Tablet, porszívó, mosógép… ne csak kütyüket szerezz be, szabadítsd fel a benned élő buddhát és gondolkozz korlátok nélkül! Olcsóbban vehetsz meg sok olyasmit is, ami idén eléggé megdrágult, mint például a téligumi-szett. Ha még ennél is nagyratörőbb terveid vannak, a kínálatban ezúttal akciós árú ingatlanok is lesznek.



7. Nem vagy otthon a futárok megszokott kiszállítási idejében vagy a munkahelyeden nem fogadhatsz csomagot? Kérd a több mint 400 közül valamelyik eMAG easybox csomagautomatába a rendelésed, így csak magadhoz kell alkalmazkodnod!



Fotó: Getty Images