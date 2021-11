A Magyar Öttusa Szövetség nagyon szeretné megmenteni a lovaglást

A Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ), valamint tagszervezetei, továbbá a sportvezetők és a versenyzők is igyekeznek megmenteni a lovas számot, mellyel kapcsolatban a nemzetközi szövetség (UIPM) november 4-én azt jelentette be, hogy a párizsi olimpia után már nem lesz része a sportágnak. A kiszivárgott hírek szerint a döntést a tokiói olimpián látott botrányos jelenetek indokolhatták.

Fotó: SWEN PFORTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A MÖSZ hétfőn délután tartott konzultációt az öttusa hazai képviselőivel a UIPM bejelentéséhez vezető helyzetről, arról, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a fiatalok felé nyit, és a nézettségi adatok miatt az öttusa már régóta veszélyzónában van, ezért érzi a nemzetközi szövetség fenyegetettnek a sportágat változtatások nélkül. A NOB végrehajtó bizottsága december 7-9-i ülésén dönt arról, hogy egyáltalán lesz-e öttusa a 2028-as olimpián.

A konzultációt követően Bretz Gyula elnök a szövetség nevében nyilatkozatot adott ki, melyet eljuttat Kulcsár Krisztiánnak, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének, Gyurta Dánielnek, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság versenyzői bizottsága tagjának, Kamuti Jenőnek, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökének, valamint Schmitt Pál volt köztársasági elnöknek, a NOB tagjának, és kéri diplomáciai közbenjárásukat, illetve segítségüket az öttusa érdekében.

„A Magyar Öttusa Szövetség teljesen egyetért azzal, hogy a lovaglás szerves részét képezi a tradicionális öttusának és nélküle az öttusa nem az, ami. Továbbá együttérez azon versenyzőkkel, akik éveken át komoly eltökéltséggel energiát fektettek a lovas szám gyakorlásába, és érzelmileg is kötődnek ehhez a számhoz.

A Magyar Öttusa Szövetség ragaszkodik ahhoz, hogy a lovaglással kapcsolatos döntés a jogszabályoknak megfelelően és az alapszabályban leírtak szerint a közgyűlés elé kerüljön, és kéri, hogy a UIPM vizsgálja újra annak lehetőségét, hogy a lovaglás a 2024-es olimpia után, 2028-ban is szerepeljen az öttusaprogramban” - áll a nyilatkozatban.

A UIPM végrehajtó bizottságának november 4-én nyilvánosságra került döntése után nemzetközi tiltakozás indult, több mint 650 öttusázó - köztük számos magyar versenyző - lemondásra szólította fel a nemzetközi szövetség vezetőit. Itthon a sportág egykori és jelenlegi hazai kiválóságai, olimpiai és világbajnokai nyílt levélben kérték a magyar szövetséget, hogy utasítsa el a UIPM vezetősége által meghozott "abszurd döntést". Ezt követően korábbi és ma is aktív versenyzők, edzők, versenybírók, színészek, más sportágak képviselői kiálltak a lovas szám mellett, és kiáltványt fogalmaztak meg Thomas Bach NOB-elnöknek címezve. Ebben jelezték, hogy a döntést a nyilvánosság kizárásával, az öttusázótársadalom véleményének megkérdezése nélkül hozta meg a vezetőség, amely arra hivatkozott, hogy a NOB ragaszkodott ehhez a változtatáshoz annak fejében, hogy a sportág továbbra is az olimpia programján szerepelhessen. Egyúttal arra kérték Bachot, hogy hatáskörénél fogva lépjen fel a döntés ellen, "amely nyilvánvalóan káros és ártalmas nemcsak az öttusasportra, de az olimpiai játékok presztízsére nézve is".

Az ütemterv szerint a UIPM-nek jövő szerdáig kell eljuttatnia a NOB-hoz a Los Angeles-i olimpiára vonatkozó sportági javaslatot. A NOB programbizottsága december 1-jén ül össze, majd 7-9-én a végrehajtó testület foglalkozik a 2028-as programmal. A tagságnak a pekingi téli olimpia idején lesz lehetősége jóváhagyni az előterjesztést.

A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán - egyre rövidebb lett a program, a lövészetet és a futást jelenleg kombinálva rendezik, a legújabb verzió szerint pedig kieséses rendszerben, kilencven perces blokkokban zajlanak majd a versenyek -, de a sportágak sosem cserélődtek. (MTI)