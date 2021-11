Csonttal szúrta nyakon barátját egy MMA-harcos, miután összevesztek a covid-vakcinákon

Őrizetbe vette a guami rendőrség Akmal Khozhiev oroszországi születésű, tádzsik MMA harcost, miután egy baráti vacsorán egy csonttal és egy késsel megölte egyik barátját, Dr. Miran Ribatit. Az egyik szemtanú szerint a baráti vacsora közben a koronavírus elleni vakcinákra terelődött a beszélgetés, és szóváltás bontakozott ki az oltásellenes Khoziev és orvos végzettségű, radiológusként dolgozó barátja között.

„Nem bízom benned többé” - mondta a vita lezárásaképp az AK becenéven ismert harcos, majd fojtogatni kezdte az orvost. A szemtanú erre beavatkozott, és megpróbálta szétválasztani a két férfit, Khoziev azonban felkapott egy csontot a vacsora maradékai közük, és ezzel többször is nyakon szúrta Ribatit. A doktor megpróbált elmenekülni, Khoziev azonban nem engedte, sőt a csont után késsel is szurkálni kezdte. A verekedés során a szemtanú is fejsérülést szenvedett.

Amikor a rendőrök megérkeztek, Ribati arccal lefelé feküdt a saját vérében, Khoziev pedig azt mondta a járőröknek: „Én voltam, én voltam, én öltem meg.”

Az utoljára 2020 márciusában ringbe szálló Khoziev korábbi csapattársai figyelmeztették a társaságot, hogy Khoziev egy ideje nem önmaga. A harcost nemrég kirúgták a kedvenc edzőterméből is, mert folyamatosan fenyegette az odajárókat. Ribati maga is ebbe az edzőterembe járt, és ő volt Khoziev egyik legutolsó barátja, az utóbbi hetekben is kitartott a férfi mellett.

Khoziev az Instagramon hónapok óta több oltásellenes üzenetet is megosztott, videókban beszélt arról, hogy neki is meghaltak rokonai koronavírusban, de szerinte az oltás nem működik, az egész csak pénzről és hatalomról szól, Szerinte nem szabad félni, élni kell az életet, és az oltás mellett a maszk is hülyeség. (Cageside Press)