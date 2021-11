Orosz dilemma: úgy kéne népszerűsíteni az oltást, hogy közben ne zuhanjon be Putyin népszerűsége

Meredeken megy fel az új fertőzöttek száma Oroszországban is, a múlt héten átlagosan napi 38893 új fertőzöttet regisztráltak, ezer fölött van a napi halottak száma, ugyanakkor mégsem akar igazán feljebb menni az oltottak száma. Jelenleg az orosz lakosság 35 százaléka teljesen oltott, és ez az arány rendkívül messze van attól, ami elégséges lehet a vírus terjedésének megakadályozásához.

A Kremlben pontosan tisztában vannak ezzel a helyzettel, változtatni is szeretnének rajta, de nincsen könnyű dolgok: az orosz kormány környékén ugyanis attól tartanak, hogy egy nagyobb oltási kampány megtépázhatja Vlagyimir Putyin népszerűségét. A Meduza független orosz lap több kormányközeli forrással beszélve írt a kialakult patthelyzetről, melyben a Kremlnek egyszerre kéne tömegek számára vonzóvá tenni az oltást, de közben figyelni arra, hogy ne szenvedjenek el túl komoly politikai károkat.

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A lap forrásai szerint Putyin hivatala, az Elnöki Végrehajtó Hivatal már előkészítette a terveket az országos oltási kampány beindításához, és a feladat koordinálását Putyin kabinetfőnök-helyettese, Szergej Kirijenko volt miniszterelnök, illetve egykori Roszatom-vezér két közeli beosztottja kapja majd meg. A tervek szerint a vakcinák online népszerűsítésére helyezik majd a hangsúlyt, de előbb szociológiai kutatásokat végeztetnek arról, hogy akik nem akarják beoltatni magukat, azok miért döntenek így.

Az eddigi eredményeket ismerő egyik forrás a lapnak elmondta, hogy sok ember nem bízik a hatóságokban, és körükben Putyin népszerűsége is csökkent. A lapnak névtelenül nyilatkozó, a számokat látó személy arról beszélt, hogy a koronavírus bizonyult a leghatékonyabb szociológiai kutatási lehetőségnek, és látják, hogy Putyin eltávolodott a lakosságtól, nem hallgatnak már rá ugyanúgy, csökken az iránta érzett bizalom.

A lapnak beszélt egy másik forrás is, aki az FSZB, az orosz titkosszolgálat hasonló témájú kutatásának eredményét ismeri, és ebből is az derült ki, hogy csökkennek az elnök népszerűségi mutatói: a Volgamenti szövetségi körzetben jelenleg 20-30 százalék körül alakul Putyin támogatottsága, míg a járvány előtt ez 35-40 százalék között mozgott. Hasonló visszaesést mértek az Északnyugati szövetségi körzetben is.

Putyin politikai támogatottságának csökkenése pedig a legrémisztőbb forgatókönyv a Kreml beosztottjai számára. Épp ezért ennyire kényes téma az oltás kérdése, mivel lehet tudni, hogy ez nagyon megosztja az orosz társadalmat. A Meduza forrásai szerint ezért a cél az lenne, hogy úgy terjesszék ki sokkal jobban az oltottak körét, hogy közben ezt a kampányt semmi ne kösse Putyinhoz, sőt, eleve úgy kereteznék a kérdést, hogy Putyin neve fel se nagyon merüljön.

Épp ezért a cél az, hogy az oltásokat népszerűsítő kampány látszólag ne „felülről”, koordináltan érkezzen, hanem „alulról szerveződve”, lokálisan nőjenek ki ilyen kezdeményezések. Véletlenül éppen egyszerre, az ország minden pontján. Ebben a regionális vezetőknek is lesz szerepük: Habarovszk környékén például három tonna szenet osztottak szét az oltakozóknak, míg a szverdlovszki régióban QR-kódos oltási igazolványt kérnek az alkoholvásárláshoz. Ezeknek az intézkedéseknek nemcsak az oltási kedv növelése a célja, hanem az is, hogy az elégedetlen helyiek a kormányzókra és polgármesterekre legyenek dühösek.

A Mezuda cikkének második fele arról szól, hogy az eddigi szociológiai kutatásoknak hála az Elnöki Végrehajtó Hivatal egyre precízebb képet kap arról, hogy miért ellenzi olyan sok orosz állampolgár, hogy beoltsák a koronavírus elleni vakcinával. Az egyik fő ok, hogy nem bíznak a hatóságokban: a lap újságírója beszélt egy forrással, aki látta a kutatásra adott válaszokat, és elmondása szerint például gyakori vélekedés, hogy az orosz elitnek és a hatóságoknak van egy külön Szputnyik-vakcinája, de az embereknek nem abból adnak.

Putyin hivatalát az is aggasztja, hogy az oltásellenesség mára abszolút mainstream lett az orosz interneten, rengeteg a konteós, félrevezető, az oltások megbízhatóságát aláásó tartalom. A TikTokon például sok tízezres kattintást kap számos oltásellenes rövid videó.

Azzal kapcsolatban, hogy az online oltásellenességgel szemben hogyan kéne szembenézni, Putyin elnöki hivatalának munkatársai sem teljesen biztosak a dolgukban. A Kremlben úgy látják a lap forrásai szerint, hogy a még nem oltakozó oroszok többsége nem keményvonalas oltásellenes, csak ingadoznak a két vélekedés között, ezért a kampány első szakaszában őket célozzák majd. Például azzal győzködnék őket, hogy mennyivel könnyebbé válhat az élete annak, aki beoltotta magát, hiszen ismét lehet majd utazni, moziba járni meg ilyesmi.



Mindenesetre Putyin szóvivője, Dmirtj Peszkov arról beszélt a Meduzának, hogy az elnöki hivatal nem vesz részt semmiféle oltási PR-kampányban, ez eleve az államigazgatás járványkezelésért felelős részlegeinek a dolga, és ők sem terveznek semmiféle új intézkedést, az eddigi tájékoztató kampányok fognak tovább folytatódni. Peszkov azzal sem ért egyet, hogy létezhetne bármiféle összefüggés Putyin népszerűsége, illetve a járvány miatt elrendelt korlátozások között, és szerinte az elnökbe vetett bizalom országszerte magas.