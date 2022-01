A Hit Gyülekezete lapjában jelent meg Hszi Csin-ping újévi üdvözlete

A kormánnyal is szívélyes kapcsolatot ápoló Hit Gyülekezetét vezető Németh Sándor által alapított és főszerkesztett Hetekben jelent meg fizetett hirdetésként a kínai államfő, Hszi Csin-ping újévi köszöntőjének magyar fordítása.



Az írásról beszámoló Magyar Hang megjegyzi, hogy a Hetek már jó ideje fogad be fizetett hirdetéseket és PR-cikkeket a kínai állami médiaügynökségtől, a China Media Grouptól, és most ennek új állomása lehetett, hogy Hszi üzenetét is lehozták.

A Hit Gyülekezete vezetése ugyan erőteljesen antikommunista álláspontot szokott képviselni, Kínában pedig állami szinten üldözik ugyan a kereszténységet, de ez még az ilyesmire elvben érzékeny magyar kormányt se érdekelte, szóval nem annyira meglepő, hogy a Hit Gyülekezete számára se jelentett problémát.

A meglehetősen rossz magyarsággal megjelent szövegben többek között ilyen bekezdések bukkannak fel:

„A Kínai Kommunista Párt 19. Országos Kongresszusának hatodik ülésszakán elfogadták a párt harmadik fontos történelmi határozatát. A száz év vívmányai fellendítettek, a százéves tapasztalatok pedig inspiráltak minket. Beszéltünk Mao Ce-tung volt kínai pártelnök és Huang Yanpei híres kínai pedagógus által barlanglakásban folytatott történelmi párbeszédről. Csak ha bátran végrehajtjuk a reformot, akkor szerezhetünk történelmi lehetőséget. A kínai nemzet revitalizálása nem valósulhat meg könnyen, nem is érhető el simán egyetlen nap alatt. Mindig fenn kell tartanunk az éberséget, még biztonságos helyzetben is, fenn kell tartanunk a stratégiai türelmet, a nagyobb és a legkisebb területekre is figyelmet kell fordítanunk.”