A köztévé műsorvezetője szerint a magyar baloldal arra akarja kényszeríteni az embereket, hogy éhezzenek és fázzanak, és azt is jó drágán

Valamilyen címet kellett adni ezen a héten is a 130 milliárd adófizetői forintból fenntartott köztévé elemzőjének, Bende Balázsnak eheti bejelentkezéséhez. Az lett végül, hogy „Klímabarát-e az atomenergia?”, dehát mindegy is, mert Bende innen is pillanatok alatt jutott el az Orbán-kormány önfeledt istenítéséhez, és az ellenzék határtalan szapulásához.

Bende szerint a magyarok nem fognak fázni, atomunk van, és bővítjük is, gáz is van, legalább 15 évre elég, lesz bőven mindkettőből. Így maradhat a rezsicsökkentés valamint az energiabiztonság, és itt van még az élelmiszerárstop, éppen az energiaárak miatti növekvő infláció hatásai ellen. „Persze a magyar baloldal nem véletlenül támadja mindent, hiszen nekik aztán semmit nem köszönhetünk mindebből. Így inkább arra szavaznak, sőt, arra kényszerítenének mindannyiunkat, hogy az ő politikai érdekeik miatt inkább éhezzünk és fázzunk, és azt is jó drágán. Ne hagyjuk!” - tette le a politikai garast Bende.

Lehetett érezni, hogy a hét egyik legnagyobb tréfája az a hír volt, miszerint „a közmédia az országgyűlési képviselők áprilisi választására tekintettel csütörtökön megalakította választási irodáját”. Az iroda feladata annak felügyelete, hogy a közmédia valamennyi médiatartalom-szolgáltatása a kampány és a választások ideje alatt is megfeleljen a Közszolgálati Kódex előírásainak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Bendét igazán nem lehet azzal vádolni, hogy csak most kezdett kampányolni a kormány mellett. Kifejezetten erős évet zárt tavaly, amikor a kormánynak köszönte meg, hogy áldott volt a karácsony. A 2021-es legszebb pillatanai közé olyan felejthetetlen momentumok is belefértek, mint amikor Bende közölte, hogy a 2022-es választáson biztosíthatjuk, hogy ne kerüljön olyan pártok kezébe a kormányzás, akik gyűlölnek mindent, ami magyar, a nagy bravúr, amikor a foci Európa-bajnokság alatt minden felkonfba beletette a térdelés szót, vagy amikor lecsapott az atipikus alliterációk amorf arkangyala

Bende korábban sem titkolta elkötelezettségét. Egy 2019-es szerkesztőségi ülésről kiszivárgott felvételen világosan artikulálta elvárásait beosztottjai felé, és többek közt azzal húzta alá mindezt, hogy „ebben az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják.”