Ausztriában februártól kötelező lesz a védőoltás a felnőtteknek

Februártól koronavírus elleni oltási kötelezettséget vezetnek be Ausztriában a 18 éven felettiek számára, az erről szóló, kidolgozott törvénytervezetet most mutatta be az osztrák kormány.

A kormányzati elképzeléseket Karl Nehammer kancellár, Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter és Wolfgang Mückstein egészségügyi tárcavezető ismertette az osztrák kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatón.

Balról jobbra: Mückstein, Nehammer és Edtstadler megérkezik a sajtótájékoztatóra Fotó: Tobias Steinmaurer/AFP

Az előterjesztés értelmében március közepéig – a kezdeti, ún. alkalmazkodási fázisban – még nem büntetik az oltatlanokat, a tervezett büntetési keret egyébként 600-tól 3600 euróig (186 ezer forinttól 1,1 millió forintig) terjed. A szabályozás nem vonatkozik a várandós nőkre és azokra, akik orvosi okokból nem kérhetik a védőoltást.

A szabályozás február elején lép életbe annak ellenére, hogy az országos oltási jegyzékben a kivételek rögzítéséhez szükséges technikai megoldások legkorábban csak áprilisban lesznek elérhetők.

„Ahogy terveztük, el fogjuk fogadni az oltási kötelezettséget” – mondta Nehammer, aki szerint nagyon kényes ez a téma, de a közjóról van szó, mert az emberek nem egymástól elszigetelten élő egyének, hanem egy társadalom tagjai.

Az oltási kötelezettséget három lépcsőben tervezik bevezetni:

A kezdeti fázisban, február elejétől március 14-ig minden háztartást írásban értesítenek a követelményekről. Csak ezután válik az oltási kötelezettség kikényszeríthetővé, például közúti ellenőrzésekkel és szabályszegés esetén a megfelelő pénzbírságok kiszabásával. Az osztrák kormány ezután határidő megjelölésével felszólítja a kivételek hatálya alá nem tartozó, nem beoltott embereket a mulasztás pótlására.

Ha a járványügyi helyzet megköveteli, életbe léptetik a harmadik szakaszt. Ekkor, a kormányrendelet alapján, a parlament jóváhagyásával megadott határidőtől kezdődően automatikusan bírságolni fogják az oltatlanokat.

„Az oltás nemcsak minket, de embertásainkat is védi” – mondta Mückstein.

A törvényjavaslatot hétfőn vitatja meg a parlament egészségügyi bizottsága, majd a tervek szerint csütörtökön szavaz róla az osztrák törvényhozás. (MTI)