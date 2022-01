44 százalékkal több új fertőzöttet találtak, mint egy hete

21219 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt három napban, derült ki az Operatív Törzs legfrissebb jelentéséből, ami azért három nap összesített adata, mert a járvány harmadik hullámának levonulása óta szüneteltetik a hétvégi adatközlést. Jelenleg már a járvány ötödik hulláma tart, úgy tűnik, ezt is így csinálják végig, bár ez nagyban torzítja az adatokat, és nehezíti a járványtrendek értelmezését.

Összehasonlítani így is van mivel a számokat: egy hete ilyenkor még csak 14655 új fertőzöttet jelentettek, vagyis közel 45 százalékkal nőtt az újonnan azonosított fertőzöttek száma egy hét alatt.

Az elmúlt három napban 270-en vesztették életüket, ez 103-mal több, mint amit egy hete jelentettek. Ugyanakkor a kórházi adatok viszonylag kedvezően alakulnak, a rengeteg új fertőzött mellett is csak 19-cel vannak ma többen kórházban, mint pénteken - és az egy héttel ezelőttihez képest 301-gyel kevesebben. Az invazív lélegeztetésre szorulók száma még péntekhez képest is csökkent, 228-an szorulnak a legkomolyabb életmentő beavatkozásra.

Mindez részben azért lehet, mert az omikron a tapasztalatok alapján a delta variánsnál enyhébb megbetegedést okoz, nagyobb részben meg azért, mert az új variáns hatékonyabban kerüli ki az immunrendszer védekező mechanizmusait, így oltottakat, akár többször oltottakat is megfertőzhet. A védőoltások azonban a fő feladatukat jól teljesítik, hatékonyan védenek a súlyos, adott esetben halálos megbetegedéssel szemben, vagyis aki oltottan fertőződik meg, jó eséllyel nem szorul kórházi ápolásra.

Vagyis az oltás tényleg komoly személyes védelmet jelent, egyben az egészségügyi ellátórendszert is segíti a túlterhelés megelőzésében. Épp ezért örvendetes, hogy a hétvégén több mint 95 ezren oltatták be magukat harmadszorra - jelen ismereteink szerint a harmadik oltás a fertőzés megelőzésében is hatékonynak bizonyult. Az már kevésbé jó hír, hogy első oltást mindössze 15141-en, második oltást pedig kilencezernél is kevesebben adattak be maguknak a hétvégén, vagyis a teljes népesség átoltottsága nem nagyon növekszik.

Megyei szinten aktuálisan Vasban, Zalában, Csongrád-Csanádban és Győr-Moson-Sopronban alakult a legrosszabban a járványhelyzet az elmúlt hét napban, de országosan is 43 százalék a növekedési faktor, vagyis az elmúlt hét nap és a megelőző hét nap fertőzöttségi adatai közötti változás.