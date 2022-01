A hamu és a szigorú beutazási korlátozások is nehezítik a mentést a cunamui sújtotta Tongán

A vulkáni hamu eloszlásával lassan tisztább képet kaphatunk arról, milyen pusztítást végzett Tongán a Hunga Ha'apai víz alatti vulkán kitörését követő szökőár. Az már most világossá vált, hogy a mentési munkálatokat több tényező is nehezíti.

A vulkánkitörés a japán Himavari-8 műhold felvételén. Fotó: HANDOUT/AFP

Ezek egyike, hogy a tongai főváros, Nuku'alofa repterét vastag hamu borítja, ami nehezíti, talán el is lehetetleníti a repülőgépek landolását. A másik, hogy az országban a világjárvány kezdete óta szigorú beutazási tilalom van érvényben, csak állampolgárok és állandó lakosok léphetnek be a királyságba. James Gilmour ellentengernagy, az új-zélandi vezérkar főnöke, egyben a segítségnyújtás irányítója úgy tudja, hogy ezt a beutazási tilalmat nem is tervezik feloldani. Magyarán "nem mehetünk oda a helyszínre, nem léphetünk közvetlen kapcsolatba emberekkel".

Az ilyen és hasonló nehézségek miatt egyelőre azt se sikerült tisztázni, hogy pontosan mi is a helyzet Tongán a vulkánkitörtést követő cunami nyomán. Annyi bizonyos, hogy a távközlési kapcsolatok is megszakadtak, így hiába van Új-Zélandnak több összekötője is a szigeten, egyelőre tőlük is csak annyi felvilágosítást sikerült kapni, hogy ők maguk biztonságban, jól vannak.

A legtöbb ismeretet így a műholdfelvételek biztosítják. Ezek alapján úgy tűnik, hogy hajóval se volna egyszerű megközelíteni a szigetet, mert a főváros kikötőjében is komoly károkat okozott a cunami.

Pedig segítségre biztosan szükség van: a cunami, illetve a vulkáni hamu az ivóvízkészleteket is beszennyezte, vagyis arra feltétlenül sürgős szükség van az országban. Ebben segíthet az új-zélandi flotta új ellátóhajója, az Aotearoa, amit ozmózisos víztisztító berendezéssel is elláttak, és ami Gilmour ellentengernagy szerint anélkül is tudna ivóvizet biztosítani a szigeten, hogy bárkinek partra kéne szállnia róla.

UPDATE 10:53: Az Új-Zélandi Főbiztosság tájékoztatása szerint kiterjedt károk érték Tonga fő szigete, Tongatapu nyugati partvidékét, ahol a fővádor, Nuku'alofa is fekszik. A nyugati parton több resort típusú szálláshely is van. A főbiztosság tájékoztatása szerint most a királyság többi, apróbb szigetével próbálnak kapcsolatot teremteni, hogy azokon is megkezdjék a károk felmérését.(Via Stuff 1, 2)