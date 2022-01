A Szegedi Tudományegyetem is vizsgálatot indít az elintézett vizsgák miatt

„A Szegedi Tudományegyetem is vizsgálatot indít Völner ügyben, ezt válaszolták megkeresésemre miután kiderült, hogy a lehallgatási anyagokból Schadl György sikeres egyetemi vizsgákat is elintézett kérésre” - posztolta Kassai Dániel pestszentlőrinci ellenzéki önkormányzati képviselő. A Völner-ügy kulcsfigurája egyetemi vizsgákat intézett végrehajtóknak és végrehajtók hozzátartozóinak. A lehallgatási jegyzőkönyvek szerint Schadl beszélt Szabó Imrével, a Szegedi Egyetem polgári jogi tanszékének vezetőjével is: